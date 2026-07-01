Las salas de Mar del Plata de renuevan formalmente su cartelera comercial esta semana con propuestas de alto perfil que buscan cautivar a públicos de diversas franjas etarias y preferencias estéticas. El principal foco de atracción comercial está comandado por el lanzamiento de Minions & Monstruos, mientras que los amantes del suspenso y el drama psicológico contarán con el estreno de El afinado, que reúne a Leo Woodall con Hollywood Dustin Hoffman.

Ads

Minions & monstruos dirigida por Pierre Coffin, con las voces originales de Trey Parker, Jesse Eisenberg, Christoph Waltz.

-Los Minions logran conquistar Hollywood y convertirse en grandes estrellas de cine, pero tras perderlo todo, desatan por error monstruos que amenazan al mundo entero. Para enmendar su equivocación, la divertida pandilla amarilla deberá unirse en una misión desesperada para salvar al planeta del caos que ellos mismos crearon.

El afinador dirigida por Daniel Roher, con Leo Woodall, Havana Rose Liu, Dustin Hoffman.

-Un veterano afinador de pianos trabaja junto a su aprendiz Niki, un joven con hiperacusia que debe usar tapones debido a su extrema sensibilidad al sonido. La vida de ambos cambia radicalmente cuando Niki descubre que su condición le otorga un don inesperado para abrir cajas fuertes, arrastrándolos al peligroso mundo del crimen.

Ads

Puede interesarte

Ads