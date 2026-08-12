El final de la calle Oak, con Anne Hathaway e Ewan McGregor, sobresale entre los estrenos de esta semana en cines de Mar del Plata, una lista que sumará además Yo Narciso, el nuevo film dirigido y protagonizado por Adrián Suar; Paw Patrol: la dino película, una nueva entrega animada de la popular franquicia, e Insaciable, una producción de terror.

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El final de la calle Oak de David Robert Mitchell, con Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisy Stella.

-Tras un misterioso fenómeno cósmico que arranca por completo a la calle Oak Street de su entorno suburbano, sus habitantes son transportados a un mundo desconocido e inexplorado. En medio de esta extraña realidad, la familia Platt descubrirá que su única oportunidad de supervivencia dependerá de mantenerse unidos para orientarse en un entorno hostil que ya no reconocen.

Yo, Narciso de Adrián Suar, con Adrián Suar, Natalia Oreiro, Eleonora Wexler.

-Rocío, una profesora de sociología que investiga el narcisismo moderno, decide estudiar como conejillo de indias a Máximo, un seductor cirujano estético. Para analizarlo, se hace pasar por una paciente usando una falsa identidad; sin embargo, las consultas derivan en citas románticas donde las excusas de Rocío para no ceder y el enamoramiento de Máximo terminarán por descarrilar todo el experimento.

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Paw Patrol: La dino película de Cal Brunker, con voces originales de Mckenna Grace, Terry Crews, Jennifer Hudson.

-Tras quedar atrapados en una tormenta y naufragar, los cachorros de la Patrulla Canina llegan a una isla tropical repleta de dinosaurios, donde conocen al experto Rex. La misión del equipo se vuelve urgente cuando el alcalde Humdinger intenta explotar los recursos del lugar y desencadena la erupción de un volcán, obligando a los cachorros a realizar el rescate más importante de sus vidas.

Insaciable de Natalie Erika James, con Midori Francis, Danielle Macdonald, Madeleine Madden.

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-Hana, una estudiante de medicina que padece una severa dismorfia corporal, recurre a un macabro y absurdo método para adelgazar: ingerir cenizas humanas. Tras llevar a cabo esta práctica, comienza a ser acosada e hibridada por la presencia de un fantasma hambriento, la encarnación literal de una aterradora leyenda mitológica que busca devorarla por dentro.

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