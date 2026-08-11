La semana llega con una agenda cargada de estrenos en las plataformas, encabezada por la cuarta temporada de Reacher, la miniserie sobre Moria Casán y un documental sobre José Mourinho, además de Un hijo propio, el nuevo documental de Maite Alberdi.

Ads

SERIES

Miércoles 12

Reacher // Temporada 4

-Prime Video

-La historia arranca cuando Jack Reacher presencia el aparente suicidio de una mujer dentro del metro. Lo que en principio parece un trágico hecho aislado termina arrastrándolo a una peligrosa y letal red de corrupción que salpica a altos funcionarios gubernamentales e intereses militares.

Las azules // Temporada 2

-AppleTV

-Tras ascender a teniente, María (Bárbara Mori) lidera la investigación por el asesinato de una joven activista estudiantil. El caso no solo destapa oscuros vínculos con la masacre de 1968, sino que la enfrenta a la aparición de un vigilante misterioso que decide hacer justicia por mano propia frente a un sistema profundamente corrupto.

Viernes 14

Moria

-Netflix

-Moria Casán celebra sus 80 años abriendo las puertas de una ficción donde actúa como titiritera de su propia historia. Tres actrices (Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth) la encarnan en distintas etapas de su vida, conformando un homenaje a la cultura popular argentina y al retrato de una mujer que hizo de la transgresión su forma de supervivencia.

-Ghosts // Temporada 5

-Universal+

-Samantha y Jay continúan al frente de su bed & breakfast en la Mansión Woodstone, conviviendo en un caótico equilibrio con los espíritus de sus antiguos residentes. Sin embargo, cuando la cotidianidad parece haberse asentado por fin, la inesperada llegada de nuevos visitantes pondrá a prueba la paciencia de vivos y muertos por igual.

Ads

PELÍCULAS

Martes 11

Mourinho

-Netflix

-Este documental traza la fascinante carrera del polémico y laureado director técnico José Mourinho. A través de material exclusivo y testimonios clave, la producción muestra su transformación en uno de los entrenadores más influyentes y determinantes en la historia del fútbol de élite.

Jueves 13

Un hijo propio

-Netflix

-Bajo la dirección de Maite Alberdi, este documental explora la perturbadora historia de una mujer desesperada por la maternidad y asfixiada por la presión social de su entorno. Para cumplir sus expectativas, opta por simular un embarazo, una mentira que la irá arrastrando de forma ineludible hacia un trágico crimen.

Camp Rock 3

-Disney

-La famosa banda Connect 3 inicia la búsqueda de un nuevo talento para que abra sus conciertos en una esperada gira. La feroz competencia por quedarse con el codiciado puesto desatará intensas rivalidades, celos y romances inesperados entre los jóvenes artistas que lo darán todo por destacar sobre el escenario.

Ads

Viernes 14

No se desea buena suerte

-Netflix

-Sophie Birenbaum está lista para consolidarse como la gran estrella del musical de su escuela. Sin embargo, mientras ensaya para el espectáculo, descubrirá que los verdaderos conflictos, secretos y el auténtico drama no están sobre las tablas, sino esperándola en su propia casa. Dirigida por Julia Hart y protagonizada por Sunny Sandler.

Bugonia

-HBO Max

-Dos jóvenes profundamente obsesionados con las teorías conspirativas se convencen de que la poderosa presidente de una importante corporación es en realidad una malévola alienígena con planes de destruir la Tierra. Decididos a salvar al mundo, ejecutan su secuestro en esta renovada versión del aclamado film coreano Save the Green Planet, dirigida por Yorgos Lanthimos, con Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis.

Puede interesarte