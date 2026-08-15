EL FINAL DE LA CALLE OAK (película) dirigida por David Robert Mitchell, con Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisy Stella. En cines.

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-Ecléctico don David Robert Mitchell, que tiene en su haber un celebrado film de terror como Te sigue, pero también una de esas comedias dramáticas adolescentes evocativas como The Myth of the American Sleepover. Aquí parece haber cruzado ambos territorios, en uno de los films más extraños y singulares del año. Es 1982 y la vida de la familia protagónica parece resquebrajarse a partir de la crisis del matrimonio, mientras los hijos surcan los dilemas de su edad. En ese contexto, con un aire indudablemente spilberguiano, de pronto sucede algo inusitado: el barrio se traslada mágicamente a los tiempos de los dinosaurios. Básicamente El final de la calle Oak es un relato sobre la recomposición familiar mediado por una forma de la ciencia ficción que hacía rato no veíamos: lúdica, juguetona, sin la mayor gana de dar alguna explicación y con el objetivo de impactar, emocionar, movilizar al espectador. La película lo logra porque el director trabaja la puesta en escena de manera notable, con algunas de las secuencias de acción y suspenso mejor construidas del mainstream hollywoodense en años. Imperdible.

YO, NARCISO (película) dirigida por Adrián Suar, con Adrián Suar, Natalia Oreiro, Julieta Zylberberg. En cines.

-Con una carrera repleta de comedias discretas o malas, pero con una química indudable que lo hace conectar con una parte importante del público, Suar se ha erigido como una de las carta de éxito para el cine argentino. Alguien que corta entradas, y eso es mucho decir. No obstante su anterior película, Mazel tov, había sido una sorpresa, por lo que la expectativa estaba dada en ver si el actor y director había generado un cambio en su carrera. El tráiler de Yo, Narciso no nos hacía prever lo mejor, pero el reparto reunido generaba expectativa. Así las cosas, la historia de una socióloga que está escribiendo sobre narcisismo y se contacta con un egocéntrico cirujano estético parecía tomar elementos de varias comedias románticas para mezclarlo con el universo Suar. La película es un regreso a los peores guiños cinematográficos del cine del actor-director, con escasos momentos dignamente cómicos y con una resolución que, clausurada la vía de la comedia romántica, sólo puede derivar hacia el molesto moralismo que es tradición. Sin dudas, un paso atrás en la filmografía de Suar.

REACHER (serie) creada por Nick Santora, con Alan Ritchson, Sydelle Noel, Agnez Mo. En Prime Video.

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-La adaptación de las novelas de Lee Child en formato serie ya va por la cuarta temporada. Nuevamente Ritchson se pone en la piel del brutal y sagaz detective, quien ahora queda involucrado en un caso policial que se origina en una situación a simple vista azarosa: Reacher duda de una mujer que parece algo nerviosa en el subte, para terminar involucrado en un suicidio que abre múltiples aristas. Son los primeros episodios de la temporada, pero la serie demuestra haber construido un universo sólido, y además disfrutar del humor ácido del personaje a la vez que de su fisicidad extrema para la acción. Una serie fuera del radar de lo que piden hoy las series, pero muy divertida.

BOMBA EN EL PAN AM 103 (miniserie) creada por Jonathan Lee y Adam Morane-Griffiths, con Connor Swindells, Patrick J. Adams, Lauren Lyle. En Netflix.

-Esta miniserie británica sigue de manera obsesiva la investigación detrás de la explosión real de un avión, ocurrida hacia fines de los años 80’s sobre un pueblito escocés. Todo deriva en un atentado terrorista y en la participación de agencias de varios países, especialmente la CIA y el FBI, por la presencia de muchos pasajeros norteamericanos muertos en avión. Sólida, bien narrada y actuada, Bomba en el Pan Am 103 es de ese tipo de propuestas que buscan darle un sesgo documentado a lo que cuentan, con breves y necesarias intromisiones de la ficción. El caso tendrá consecuencias inusitadas y se extenderá en el tiempo, y eso le servirá a esta propuesta para indagar en ese cruce trágico en que los estados y las instituciones terminan interfiriendo en la vida de los individuos. Está lo político, está lo especulativo y está lo humano, en una miniserie a la que podríamos cuestionar solamente por su determinada frialdad, aunque se agradece en el fondo porque así se evitan destellos melodramáticos.

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JUNTAS O MUERTAS (serie) creada por Tessa Coates, con Octavia Spencer, Hannah Waddingham, Ed Skrein. En Prime Video.

-Esta serie mezcla acción, espionaje, comedia y drama a partir de la relación de dos amigas, una de ellas agente especial a escondidas. Con un buen nivel de producción y secuencias de acción imaginativas que no eluden ciertos ecos a lo James Bond, Juntas o muertas es un relato sobre la amistad hecho para el lucimiento de sus dos protagonistas, Octavia Spencer y Hannah Waddingham.