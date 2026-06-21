Con Toy Story rompiendo nuevamente la taquilla de los cines del mundo (ahí tenemos la quinta entrega convocando en cines argentinos más de 560.000 espectadores en apenas tres días), Pixar sostiene su estandarte de cine de calidad y éxito masivo. Sin embargo, no todas han sido rosas en el camino de la compañía de cine animado y hubo algunos resonantes fracasos que enterraron a algunas películas en el olvido. Sin embargo, extrañamente, se trata de grandes películas que merecen una revisión o segunda oportunidad o reconsideración; cinco enormes aventuras que están disponibles en la plataforma Disney+ y merecen tener un poco de afecto.

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-Un gran dinosaurio de Peter Sohn (2015): estrenada el mismo año que Intensa-Mente (un éxito sorpresivo) este noble western con dinosaurios fue el primer gran fracaso comercial de la compañía. Y es una pena porque se trata de una enorme aventura, la de Arlo, un joven dinosaurio que es el paria de su familia y debe mostrar su valor tras la muerte de su padre a raíz de un accidente del que él se echa la culpa. Es verdad que la película es sumamente triste y tal vez no era la mejor invitación para los chicos, pero Un gran dinosaurio tiene un corazón enorme, muestra la naturaleza en toda su imponencia y peligro y tiene algunas de las resoluciones más sofisticadas de la historia de Pixar. Sólo la secuencia con Arlo y Spot (un niño humano que el dinosaurio adopta como mascota) contando sus desgracias familiares merece su visionado.

-Unidos (2020) de Dan Scanlon: no sabemos si esta película hubiera tenido mejor recorrido comercial (de hecho arrancó muy mal), pero lo cierto es que a los pocos días de su estreno estalló el Covid-19 a nivel global y los cines del mundo comenzaron a cerrar. Así que el destino de Unidos fue el olvido inmediato. Sin embargo se trata de un film sumamente querible, que demuestra la habilidad de Pixar para llevarnos de la nariz para revelarnos al final que vimos el punto de vista incorrecto. Un mundo de fantasía poblado de elfos, duendes y demás criaturas, donde dos hermanos van tras el hechizo que haga posible por unos segundos el regreso del padre muerto. Una road movie fenomenal, muy emotiva, con personajes sumamente queribles y, otra vez, una resolución para ver con un nudo en la garganta.

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-Elio (2025) de Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrián Molina: el gran fracaso de Pixar, nadie quiso ver esta historia. Pero, otra vez, estamos ante un gran relato que reflexiona sobre la búsqueda de horizonte en un mundo que no nos comprende o, en todo caso, al que no le permitimos conocernos ni conocer. El protagonista es el Elio del título, un chico cuyos padres murieron y que es criado por una tía. Su obsesión está en el espacio, el único lugar al que cree poder pertenecer. Y cuando logra llegar al espacio, termina involucrado en una trama que lo supera por completo como representante de la Tierra. Relato que habla de la soledad como algo de lo que todos escapamos pero, al final, nunca logramos hacerlo del todo.

-Encantados (2023) de Peter Sohn: el director de Un gran dinosaurio (gran director que por algún motivo no cuenta con el favor del gran público) trae en pleno Siglo XXI una comedia romántica bien sencilla, centrada en opuestos que se atraen. Una suerte de Romeo y Julieta, donde los personajes representan al fuego y al agua. Es seguramente una de las películas más simples de Pixar en cuanto a sus conflictos, pero a la vez es la más espectacular desde lo visual, con un diseño notable y una perfección en la representación de los elementos básicos que abruma. Y a la vez tiene grandes personajes y decisiones narrativas que no suenan forzadas y tienen que ver con la nobleza de sus personajes. El último plano es simplemente memorable.

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-Luca (2021) de Enrico Casarosa: junto a Un gran dinosaurio es la otra obra maestra del grupo, tal vez la mejor de las cinco que estamos recomendando. A favor de la película hay que decir que pertenece a ese trío de films que Pixar mandó directo a plataforma en tiempos de pandemia, por lo que nunca sabremos cómo le hubiera ido en la taquilla. Lo concreto es que estamos en un film de una belleza que transita todos sus espacios: desde lo estético, con esa Italia congelada en la mitad del siglo pasado, a los personajes y su historia, y una banda sonora que recupera grandes hits de la música de aquel país (como las grandes referencias al cine de la era dorada). Es una declaración de amor a un tiempo y también a la amistad y a la infancia. Dos monstruos marinos se infiltran entre los humanos, en un pueblo de pescadores que precisamente odia a los monstruos marinos. El conflicto, obviamente, mantener esa identidad en secreto. Obra maestra para ver una y otra vez.

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