La cartelera digital de la semana llega con importantes novedades en plataformas de streaming, donde se destaca el estreno de Enola Holmes 3, junto a nuevas temporadas de series de alto impacto como X-Men ’97 y Silo, además de Elle, una precuela en formato serie de Legalmente rubia.

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SERIES

Miércoles 1

Elle

-Prime Video

-Esta serie precuela sigue el viaje de Elle Woods durante sus años en la escuela secundaria. La historia explora las vivencias cotidianas, los desafíos adolescentes y las experiencias formativas que moldearon su personalidad hasta convertirla en el icónico y seguro personaje de Legalmente rubia. Con Lexi Minetree, June Diane Raphael, Tom Everett Scott.

X-Men '97 // Temporada 2

-Disney+

-La historia se reanuda poco después del catastrófico incidente del Asteroide M, con los X-Men dispersos a través del tiempo y el espacio. Mientras los héroes luchan por regresar a casa, su ausencia en el presente genera un peligroso vacío de poder que da pie al surgimiento de nuevas amenazas mutantes.

Viernes 3

Silo // Temporada 3

-AppleTV

-Juliette Nichols logra sobrevivir a su limpieza forzada y regresa al Silo 18 afectada por la amnesia, justo cuando el refugio intenta recuperarse de una violenta rebelión. En paralelo, la trama viaja siglos atrás para revelar la oscura conspiración que dio origen al sistema de silos.

PELÍCULAS

Martes 30

Louis C.K.: Ridiculous

-Netflix

-Desde la insólita escena de una abeja a la que le disparan en plena ciudad de Nueva York hasta el dilema familiar de internar a su padre en una residencia de ancianos, el comediante Louis C.K. da rienda suelta a sus pensamientos más absurdos, crudos y políticamente incorrectos.

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Miércoles 1

Enola Holmes 3

-Netflix

-La joven y audaz detective Enola Holmes traslada sus investigaciones fuera de Inglaterra y viaja hasta Malta. En este nuevo destino, sus ambiciones personales y profesionales se entremezclarán con el caso de desaparición y conspiración más complejo, misterioso y peligroso de su carrera. Con Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Helena Bonham Carter, Louis Partridge.

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