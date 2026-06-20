TOY STORY 5 (película) dirigida por Andrew Stanton, con las voces originales de Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack. En cines.

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-La saga Toy Story ya lo entregó todo al cierre de su tercera parte, por lo que continuar con la historia es puramente una búsqueda comercial que Pixar parece necesitar para seguir produciendo películas con universos nuevos como Hoppers mientras las franquicias logran taquillas millonarias. No obstante, aún en las películas fallidas, Pixar demuestra que siempre tiene algo para decir. Toy Story 5 no es precisamente una películas fallida, pero sí una que frente a aquella trilogía inicial -incluso frente a la cuarta- luce por debajo de sus posibilidades. El conflicto es el de siempre: los juguetes enfrentándose a su posible extinción, aquí representada por la presencia de una tablet que resume el poder de la tecnología sobre el humano contemporáneo. Con Woody y Buzz como personajes de reparto, es ahora la vaquera Jesse -con sus miedos al abandono- la que centraliza la aventura. Toy Story 5, a partir de los problemas que sufre la pequeña Bonnie para encontrar amigos, habla de varios miedos del presente y de cómo la falta de conexión con el otro (más que con el wi-fi) es lo que determina este mundo triste y mustio, donde la imaginación va perdiendo territorio. Más interesante lo que dice que cómo lo dice, Toy Story 5 luce un poco enredada desde el guión y suma subtramas sin mucho convencimiento, pero tiene algunos momentos lúcidos y un último acto vibrante. Lejos de las grandes obras de Pixar, pero aún con su corazón.

NADA ES LO QUE PARECE 3 (película) dirigida por Ruben Fleischer, con Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco. En Prime Video.

-Tras una segunda parte catastrófica, este nueva entrega (que llega casi diez años después) pone un poco las cosas en su lugar. Este grupo de magos, que mezclan lo fantástico con el thriller, ya que hay elementos sobrenaturales que poco tienen que ver con un acto de ilusionismo, vuelve a reunirse y a sumar nuevos personajes, para ir tras los pasos de la heredera de un imperio bastante espurio, dueña de un diamante costosísimo. Lo que hace esta tercera entrega, sin desentenderse de la segunda, es destrabar el elementos fantástico que se esbozaba al final de la primera película y arrojarse a lo inverosímil sin problemas. Entretenimiento bien narrado, más allá de los agujeros de guión, tal vez su mayor defecto es que la acción y la espectacularidad va de mayor a menor: es decir, algunas secuencias de la primera parte (por ejemplo, la visita a un castillo lleno de elementos mágicos) son más potentes que las del último acto. Más allá de la apuesta a una excitación un poco artificial, es una franquicia que inventa un mundo con sus reglas y por eso se separa -sin ser una maravilla- de la medianía que es regla.

LETRAS ROBADAS (película) dirigida por John Carney, con Paul Rudd, Nick Jonas, Peter McDonald. En cines.

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-El cine de Carney está poblado de películas con canciones. Lo suyo no es el musical, sino la experiencia pop de quienes construyen un imaginario a partir de las lecciones de vida del formato canción. Precisamente que sea música popular le da un toque de escuela de la vida, que se impone a los potenciales esnobismos intelectualoides. Aquí cruza a un ex músico con ambiciones que terminó liderando una banda de covers para casamientos, con un ex integrante de una boys band que está en la mala y no encuentra el norte. Una noche de amistad hace que el primero le muestra una canción al segundo y que este, bloqueado, se la termine robando. Letras robadas se construye un poco sobre el patetismo de sus personajes, para desarrollar un viaje emocionante y divertido por la relación entre el hombre y el arte, el arte como modo de vida o trabajo, y por aquello que nos inspira. Película sensible, como siempre en Carney, todo se sostiene sobre la espalda de ese buen intérprete que es Rudd, aquí encontrando otro personaje que le calza perfecto.

LAS 100 NOCHES DEL DESEO (película) dirigida por Julia Jackman, con Emma Corrin, Nicholas Galitzine, Safia Oakley-Green. En cines.

-Relato de época y fantasía, en la senda de aquellos films de los 80’s como Laberinto o Leyenda, aquí las intenciones son otras más que lo mágico como metáfora de la vida adolescente. En todo caso, una relectura de Las mil y una noches en clave feminista, con dos mujeres jugando con un galán que pretende la mano de una de ellas. Y mientras juegan, estas mujeres terminarán construyendo algo más que el vínculo de cortesana y plebeya que representan. El problema de la película es que resulta profundamente aburrida, demasiado sostenida en sus aspectos estéticos y en su discursividad que avanza progresivamente hasta lo autoparódico. Había algo ridículo en la historia, que Galitzine logra invocar por momentos, pero obviamente todo es sepultado por el bien de la solemnidad.

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CRIATURAS BIZARRAS (serie) dirigida por Julián Cortizo, con las voces de Marito Falcón, Ramiro Dunogent, Julián Cortizo. En Flow.

-En la tradición de viejas series animadas nacionales indies como Alejo y Valentina, esta nueva producción se construye también a imagen y semejanza del delirio intergaláctico de series como Rick y Morty. Es decir, una sátira de la vida diaria atravesada por el filtro de lo inusitado y lo fantástico, en la búsqueda de un espíritu incorrecto que la vuelva tan atractiva para públicos jóvenes como adultos. Indescriptible en varios aspectos, Criaturas bizarras se mueve entre la sátira directa, con personajes como el Gordo Morrón, que representa el imaginario de la derecha nacional, y un absurdo heredado de cosas como Todo por dos pesos o Cha Cha Cha. Con referencias evidentes y con muchos guiños a la cultura popular argentina de las últimas tres décadas, funciona mejor cuando apuesta al disparate que cuando intenta generar un sentido político demasiado previsible.

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