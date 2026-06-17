Toy Story 5, la nueva producción de Pixar, se estrena esta semana en los cines de Mar del Plata y será el único lanzamiento en la cartelera local. La esperada entrega de la icónica saga animada, dirigida por Andrew Stanton, podrá verse en múltiples horarios, tanto doblada al español como en su idioma original, con las voces de Tom Hanks y Tim Allen.

Ads

Toy Story 5 dirigida por Andrew Stanton, con las voces Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack.

-Buzz Lightyear, Woody, Jessie y el resto de la pandilla se enfrentan a un nuevo reto tecnológico con la llegada de Lilypad, una tablet que revoluciona el cuarto de juegos con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para Bonnie, poniendo en jaque el futuro de los juguetes tradicionales.

Puede interesarte

Ads

Ads