“Toy Story 5”, único estreno esta semana en cines de Mar del Plata
La película de Pixar llega en múltiples funciones. Nueva entrega de la icónica saga, se podrá ver también en función subtitulada con las voces de Tom Hanks y Tim Allen.
La película de Pixar llega en múltiples funciones. Nueva entrega de la icónica saga, se podrá ver también en función subtitulada con las voces de Tom Hanks y Tim Allen.
El personaje que toma protagonismo en la cuarta entrega de la película de Pixar estaba a la venta, pero tenía ojos de plástico que podían ser desprendidos fácilmente y quienes jugaran con él estarían en riesgo de asfixia.