Las plataformas de streaming renuevan su oferta semanal con el estreno de la quinta temporada de La casa del dragón, que continúa explorando las tensiones políticas y familiares de la casa Targaryen. En el terreno del policial, la serie Sugar presenta una nueva temporada protagonizada por Colin Farrell, mientras el thriller de espionaje La agencia regresa con un elenco encabezado por Michael Fassbender y Richard Gere.

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SERIES

Jueves 18

Te encontraré

-Netflix

-Un padre inocente que cumple cadena perpetua por el homicidio de su propio hijo recibe una pista inesperada de que el pequeño podría seguir con vida. Decidido a encontrarlo, deberá armar un audaz plan para escapar de prisión y descubrir la verdad. Con Sam Worthington, Britt Lower, Milo Ventimiglia.

Viernes 19

Sugar // Temporada 2

-AppleTV

-El enigmático detective privado y cinéfilo John Sugar regresa para asumir un nuevo y complejo caso de personas desaparecidas. En esta entrega, su investigación se centrará en la búsqueda del problemático hermano mayor de un prometedor boxeador local. Con Colin Farrell, Sasha Calle, Tony Dalton.

Domingo 21

La agencia // Temporada 2

-Paramount+

-Atormentado por no haber podido salvar a Sami Zahir -el amor de su pasado y prisionera política en Sudán-, Martian cruza todos los límites. Para rescatarla, decidirá adentrarse profundamente en una peligrosa y letal red de espionaje internacional. Con Michael Fassbender y Richard Gere.

La casa del dragón // Temporada 2

-Paramount+

-La serie adapta la fase más sangrienta de la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones. Los Targaryen, divididos entre Negros y Verdes, llevan el conflicto a su punto más devastador, utilizando a sus criaturas como letales armas de destrucción.

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PELÍCULAS

Viernes 19

Mensajes de voz para Isabelle

-Netflix

-Los emotivos mensajes de voz que una repostera le deja en el celular a su hermana fallecida le llegan de forma misteriosa a un completo desconocido. Conmovido por sus palabras y su vulnerabilidad, el hombre terminará enamorándose perdidamente de ella. Con Zoey Deutch.

Nada es lo que parece 3

-Prime Video

-Los Cuatro Jinetes se alían con una nueva generación de ilusionistas para destapar la corrupción de una poderosa heredera de diamantes vinculada al tráfico de armas. Con la ayuda de Thaddeus Bradley, ambas generaciones unirán fuerzas en su atraco más global y arriesgado.

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