Las plataformas de streaming renuevan su catálogo esta semana con una variedad de estrenos que incluyen nuevas temporadas de series, producciones animadas y propuestas cinematográficas. Entre los títulos más destacados se encuentra la quinta temporada de Rosario Tijeras, junto con el regreso de Mis aventuras con Superman y el estreno de la comedia negra Sobre tu cadáver.

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SERIES

Lunes 8

Alice y Steve

-Disney+

-Alice queda desolada cuando su mejor amigo, Steve, empieza a salir con su hija Izzy. Decidida a romper el romance, inicia una campaña de sabotaje y amenazas, pero Steve está listo para contraatacar, desatando una guerra sin cuartel que terminará asustando al propio esposo de Alice. Con Nicola Walker y Jemaine Clement.

Miércoles 10

Rosario Tijeras // Temporada 5

-Netflix

-Rosario y El Ángel intentan dejar atrás la violencia y reconstruir su vida, pero el pasado se niega a soltarlos. En esta nueva etapa, la protagonista deberá enfrentar el dilema más doloroso de su historia: cómo sobrevivir cuando la guerra es contra su propia sangre.

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Domingo 14

Mis aventuras con Superman // Temporada 3

-HBO Max

-Clark está listo para consolidar su futuro amoroso, pero Lois, la nueva reportera estrella del Daily Planet, duda en dar el gran paso. Mientras tanto, Jimmy lidia con el sorpresivo interés romántico de Kara Zor-El en medio de la llegada de nuevos y misteriosos visitantes.

PELICULAS

Miércoles 10

Sobre tu cadáver

-Prime Video

-Una pareja en crisis decide pasar un fin de semana en una cabaña remota con la excusa de reconectar y salvar su relación. Sin embargo, detrás de las falsas sonrisas y el aislamiento, ambos ocultan un plan idéntico y letal: asesinar al otro sin dejar rastro. Dirigida por Jorma Taccone, con Jason Segel, Samara Weaving, Timothy Olyphant.

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Viernes 12

Flashdance

-Netflix

-Alex Owens es una joven huérfana que sueña con convertirse en bailarina profesional. Para ganarse la vida y costear sus exigentes clases de danza, trabaja doble turno: durante el día se desempeña como soldadora en una fábrica y por las noches baila en un club nocturno.

La empleada

-Prime Video

-Una joven con un pasado difícil consigue trabajo como empleada doméstica en la imponente mansión de la acaudalada familia Winchester. A medida que se adapta al entorno de lujo, descubrirá secretos inquietantes que pondrán su vida en peligro. Basada en el bestseller de Freida McFadden.

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