La cartelera de cines de Mar del Plata se renueva esta semana con el estreno del nuevo film de Steven Spielberg, El día de la revelación, acompañado por otras tres novedades que amplían la oferta cinematográfica local: Letras robadas con Paul Rudd, The amazing digital circus: el último acto y Las 100 noches del deseo.

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El día de la revelación de Steven Spielberg, con Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth.

-Si descubrieras que no estamos solos en el universo y alguien te lo demostrase, ¿sentirías miedo? Una verdad oculta sacudirá las estructuras del planeta cuando sea revelada simultáneamente a siete mil millones de personas.

Letras robadas de John Carney, con Paul Rudd, Nick Jonas, Jack Reynor.

-Rick, un cantante de bodas frustrado, y Danny, una estrella de una boy band en decadencia, conectan a través de una sesión musical nocturna. Cuando una canción de Rick se vuelve un éxito en manos de Danny, comenzará una disputa por el reconocimiento merecido.

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The amazing digital circus: el último acto de Gooseworx, con voces de Sean Chiplock, Cassie Ewulu.

-Versión cinematográfica que recopila los dos últimos episodios de la aclamada serie. El largometraje muestra el destino definitivo de los personajes atrapados en el reino virtual y su lucha por escapar de las garras de un inestable maestro de ceremonias.

Las 100 noches del deseo de Julia Jackman, con Emma Corrin, Nicholas Galitzine, Maika Monroe.

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-Cherry y Hero, dos mujeres casadas, urden un plan para dar una lección a Manfred, un seductor que intenta conquistar a Cherry tras una apuesta. Para ganar tiempo y frustrar sus planes, Hero lo entretendrá durante cien noches con relatos cautivadores.

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