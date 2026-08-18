Esta semana en el streaming tendrá como novedades la quinta temporada de Outer banks, entregas de Jackass y Average Joe, más la película Rosebush Pruning, dirigida por el cineasta brasileño Karim Aïnouz.

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SERIES

Lunes 17

Jackass // Temporadas 1 a 3

-Paramount+

-Esta icónica comedia de telerrealidad estadounidense, creada por Johnny Knoxville, Spike Jonze y Jeff Tremaine, revolucionó la televisión a principios de los 2000. La trama sigue a un irrepertente grupo de amigos que realiza todo tipo de acrobacias extremas, bromas pesadas y situaciones absurdas donde el dolor físico y el peligro sin filtro son los verdaderos protagonistas.

Miércoles 19

Murder in a small town

-Universal+

-Basado en las novelas de L.R. Wright, este drama criminal sigue al detective Karl Alberg (Rossif Sutherland), quien se traslada a un tranquilo pueblo costero buscando paz tras un turbulento pasado. Sin embargo, la aparente calma del lugar se desmorona rápidamente cuando una serie de brutales crímenes lo obligan a investigar a los vecinos y sacar a la luz los oscuros secretos que oculta la comunidad.

Average Joe // Temporadas 1 y 2

-Paramount+

-Joe, un humilde plomero de clase trabajadora, ve cómo su vida da un giro radical tras la repentina muerte de su padre. Al limpiar sus pertenencias, descubre que el anciano llevaba una peligrosa doble vida y le había robado millones de dólares a poderosos criminales, quienes ahora están convencidos de que Joe tiene el botín en sus manos.

Jueves 20

Outer banks // Temporada 5

-Netflix

-En esta entrega de 10 episodios, los Pogues se encuentran al borde del colapso emocional y financiero tras la trágica pérdida de su compañero JJ. Sin la Corona Azul para respaldarse, el golpeado grupo deberá unirse más que nunca para embarcarse en una peligrosa misión donde la sed de venganza y la pura supervivencia se volverán su único motor.

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Viernes 21

Lago tranquilo // Temporada 5

-AppleTV

-Las cotidianas aventuras de los hermanos Karl, Addy y Michael continúan de la mano de su sabio y paciente vecino, el oso panda Lago Tranquilo. A través de conmovedoras fábulas, empatía y lecciones prácticas, el oso ayuda a los pequeños a canalizar sus emociones, resolver conflictos diarios y fortalecer la convivencia en su comunidad.

PELÍCULAS

Viernes 21

Rosebush pruning

-MUBI

-La película del brasileño Karim Aïnouz explora las tensiones y grietas de una adinerada familia estadounidense que disfruta de unas vacaciones en la costa catalana. Inmersos en el confort y el consumo superficial, la repentina irrupción de un misterioso forastero alterará el frágil equilibrio familiar, sacando a flote deseos reprimidos, envidias y secretos. Con Callum Turner, Elle Fanning y Pamela Anderson.

Poseída en el desierto

-HBO Max

-En 1859, una esclava recién liberada vive aterrorizada por la condición de su hija caucásica, quien parece cargar con una letal maldición: todo lo que toca muere al instante. Desesperada por salvarla, la mujer convence a un médico viudo para que las acompañe en un peligroso viaje por carretera en busca de un legendario curandero. Con Guy Pearce, DeWanda Wise y Bill Pullman.

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Song Sung Blue: sueño inquebrantable

-HBO Max

-Inspirada en hechos reales, la historia sigue a dos músicos sin demasiada suerte que, impulsados por el entusiasmo, deciden formar una banda tributo a Neil Diamond. En el camino, descubren que nunca es tarde para perseguir los sueños ni para encontrar el amor. Con Kate Hudson, Hugh Jackman, Michael Imperioli.

En la zona gris

-Prime Video

-Un equipo encubierto de agentes de élite es enviado a recuperar una fortuna de mil millones de dólares robada por un déspota. Lo que inicia como un atraco imposible en las sombras escala rápidamente hacia una guerra total de estrategia, engaño y supervivencia extrema.

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