Los cines de Mar del Plata renuevan su cartelera con el estreno de La muerte de Robin Hood con Hugh Jackman, acompañado por dos películas de terror como La noche del demonio: están entre nosotros y Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma, además del reestreno del clásico del animé Mi vecino Totoro.

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La muerte de Robin Hood de Michael Sarnoski, con Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgård.

-El legendario Robin Hood intenta lidiar con sus propios demonios tras una larga e implacable vida marcada por el crimen y la violencia. Gravemente herido tras una sangrienta batalla, es llevado a un misterioso castillo donde es atendido por una enigmática mujer, quien le ofrecerá una última y definitiva oportunidad de redención.

La noche del demonio: están entre nosotros de Jacob Chase, con Amelia Eve, Brandon Perea, Lin Shaye.

-Esta nueva entrega de la saga de terror vuelve a sus raíces sobrenaturales. Cuando un aterrador trío de entes se infiltra en un tranquilo suburbio, una nueva familia se ve obligada a cruzar al plano astral, donde descubrirán una verdad desgarradora: la frontera con el Más Allá ha colapsado y el reino de los muertos está sangrando en la realidad.

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Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma de Jane Schoenbrun, con Hannah Einbinder, Gillian Anderson, Amanda Fix.

-Con la intención de resucitar una desgastada franquicia slasher venida a menos, una entusiasta y joven directora decide visitar a la estrella de la película original, una actriz icónica que vive completamente recluida. Sin embargo, el encuentro entre ambas desencadenará una peligrosa espiral de sangre, obsesión, paranoia y delirio.

Mi vecino Totoro (reestreno) de Hayao Miyazaki.

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-En la Japón de los años 50, dos hermanas, Satsuki y Mei, se mudan al campo junto a su padre para estar cerca del hospital donde se recupera su madre. Mientras exploran su nuevo hogar y la naturaleza que las rodea, las niñas descubren que el bosque encantado está habitado por Totoro y otras amigables criaturas místicas.

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