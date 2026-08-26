La cartelera de los cines de Mar del Plata se renueva esta semana con una programación que incluye estrenos de distintos géneros y el regreso de un clásico contemporáneo a la pantalla grande. Entre las novedades se destaca La guerra de los últimos, acompañada por la comedia romántica Sólo por una noche, el thriller Impacto mortal y Coyote vs. Acme, además del reestreno de Harry Potter y la piedra filosofal.

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La guerra de los últimos dirigida por Ridley Scott, con Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin.

-Basada en la novela postapocalíptica de Peter Heller, la historia sigue a Hig, un piloto que sobrevivió a una devastadora pandemia que aniquiló a casi toda la humanidad y se cobró la vida de su esposa. Atrapado en un mundo desolado, Hig debe enfrentarse al constante acecho de los “Segadores”, un violento grupo de carroñeros errantes, mientras lucha por preservar su humanidad y encontrar una razón para seguir adelante.

Sólo por una noche dirigida por Will Gluck, con Callum Turner, Monica Barbaro, Tyonne Chambers.

-Allie y Owen se conocen por casualidad durante la única noche del año en que Nueva York permite encuentros sexuales sin compromiso para solteros. Aunque su química es instantánea y ambos anhelan una conexión romántica real más allá de una aventura fugaz, una serie de malentendidos, enredos y desencuentros complicarán su travesía nocturna por la gran ciudad.

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Coyote vs. Acme dirigida por Dave Green, con Will Forte, Lana Condor, John Cena.

-Tras sufrir incontables e insólitos accidentes por culpa de los productos defectuosos de ACME Corporation mientras perseguía al Correcaminos, Wile E. Coyote decide llevar a la empresa a los tribunales. Para lograrlo, contrata a un desafortunado abogado con el que entablará una inesperada amistad para enfrentarse en un juicio épico al intimidante director general de la corporación.

Impacto mortal dirigida por Renny Harlin, con Aaron Eckhart, Ben Kingsley, Angus Sampson.

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-Durante un vuelo comercial entre Los Angeles y Shanghái, un grave incidente obliga al avión a realizar un dramático aterrizaje de emergencia en medio del océano. El aeroplano queda sumergido en el agua y al borde de un abismo marino con una bolsa de aire limitada, obligando a los sobrevivientes a luchar contra el tiempo y el ataque de hambrientos tiburones que rodean la aeronave.

Harry Potter y la piedra filosofal dirigida por Chris Columbus, con Richard Harris, Maggie Smith, Robbie Coltrane.

-Un niño huérfano que vive relegado por sus tíos descubre en su undécimo cumpleaños que es en realidad un mago y que ha sido aceptado en la academia Hogwarts. Al adentrarse en el fascinante mundo mágico, no solo descubrirá el trágico y heroico pasado de sus padres, sino también la verdad sobre la oscura amenaza que acabó con ellos y que ahora acecha su nuevo hogar.

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