MORIA (miniserie) creada por Javier van de Couter, con Moria Casán, Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani. En Netflix.

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-La auto-biopic producida y protagonizada por Moria Casán es un recorrido por su vida, especialmente por aquellos exabruptos que la han convertido en una de las figuras más representativas y singulares del entretenimiento vernáculo. Provocadora, disruptiva, pero también dueña de una autoindulgencia que es acompañada por su adeptos, la miniserie es un poco como ella misma: exuberante, creída de sí, un poco irritante pero a la vez interesante. Hay una puesta en escena virtuosa y un director, Javier van de Couter, que demuestra tener herramientas más que válidas para ir un poco más allá de lo esperable. Jugando con lo kitsch pero sin volverlo justificación, es una acertada recreación de un tiempo del espectáculo argentino que tenía la capacidad de conmover a las masas. Tal vez ahí reside parte de la relevancia de la melancolía que atraviesa algunos pasajes. Interesante porque, aún cuando cae en algunos regodeos, logra correrse de los grandes éxitos de Casán para pensar un poco más allá del ícono.

SÓLO POR UNA NOCHE (película) dirigida por Will Gluck, con Callum Turner, Monica Barbaro, Maya Hawke. En cines.

-Una comedia romántica. En cines. Una rareza. Género muerto un poco por su propio agotamiento, pero también porque en su vertiente más tradicional no comulga mucho con los vientos de época, a Gluck sin embargo parece gustarle ir por la tradición para sabotearla un poco a puro chiste. A veces lo logra, como esta película, que tiene la feliz idea de encontrar una pareja con toda la química: Turner y Barbaro encienden la pantalla y entienden el juego. El problema de la película es su premisa, que imagina un mundo en el que el Gobierno decretó la prohibición del sexo extra marital y su habilitación en una sola noche al año. No sólo que las premisas suelen chocar con el cine, sino que además esta premisa propone algo tan complejo que la película sola se mete en el lío de tener que decir algo. Y se demora y no dice mucho, y deja la puerta abierta a que la acusen de tibia, conservadora o algún insulto contemporáneo. Pero más allá de eso hay que decir que Sólo por una noche funciona en cuanto a lo que quiere contar: chico conoce chica, se aman se pelean, se vuelven a amar.

GUTIÉRREZ IS MAI NEIM (serie) dirigida por Jesús Braceras, con Darío Barassi, Yayo Guridi, Juliana Savioli. En Disney+.

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-Las plataformas habilitaron a la producción local para recrear un tipo de comedia que no tenía forma en otros soportes. Gutiérrez is mai neim es una comedia policial, con dos agentes bastante impresentables que tienen que hacerse cargo de investigar el crimen del embajador ruso en Argentina. La serie transita la vertiente de un tipo de comedia incorrecta y un poco absurda, ese tipo de humor en el que los personajes no terminan de darse cuenta de que están dentro de una comedia, y avanzan como si nada. Un poco en ese plan están Barassi y Guridi, ambos muy divertidos y construyendo una dupla tan improbable como eficaz. Gutiérrez is mai neim tiene un nivel de producción interesante y una apuesta por cierta marginalidad bonaerense, como si se tratase de una versión paródica de ciertas zonas del denominado Nuevo Cine Argentino.

AANG: EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE (película) dirigida por Steve Ahn, William Mata y Lauren Montgomery, con las voces de Eric Nam, Dave Bautista y Jessica Matten. En Paramount+.

-Extensión del universo que ya se había conocido en la serie, esta película animada explora a los personajes en su adultez, cuando la utopía que habían soñado se terminó concretando. Claro, algo viene a romper la paz de manera imprevista y allí tendrán que salir nuestros héroes para resolver el asunto. Entre la serie original y esta película, hubo una película fallida de Shyamalan y una serie (también de acción real) producida por Netflix, que acaba de emitir su segunda temporada. Con estos antecedentes, reconocer que la historia de Avatar funciona mucho mejor en la lógica de la animación. Y esta película viene a confirmarlo, primero con un diseño visual bellísimo, pero luego con una apuesta por lo fantástico y por un surrealismo espiritual que se vale de la técnica de ilustración para conformar un entretenimiento con su personalidad, más que aceptable.

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FUTURAMA (serie) creada por David X. Cohen y Matt Groening, con las voces de John DiMaggio, Billy West, Katey Sagal. En Disney+.

-La animación para adultos de fines de los 90’s sigue viva y coleando en las plataformas. Futurama volvió hace unos años y desde entonces ha demostrado que sus formas del humor tienen bastante contacto con los modos del humor actual. La serie ambientada en el futuro, en el centro de la tripulación de una empresa de correos intergaláctico, mantiene con sus desniveles la efectividad de otrora. Lo mejor es la inventiva para pensar diversas posibilidades para el mundo que vivimos y expresarlas en una comicidad. Futurama cruza eso con cierta nostalgia a partir del personaje de Fry, emblema generacional del joven confundido, de hace 27 años o de ahora mismo.