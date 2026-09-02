La cartelera de los cines de Mar del Plata incorpora esta semana una nueva serie de estrenos que combinan producciones nacionales e internacionales, junto con el regreso de un clásico del cine de acción de los años 90. Entre las novedades se destaca Pepita, la pistolera, además de La negociación -dirigida por el cineasta estadounidense Gus Van Sant- y Zona Cero -nuevo film del director surcoreano detrás de Train to Busan- La programación se completa con el reestreno de un título emblemático de los años 90: Terminator 2: el juicio final.

Ads

Pepita, la pistolera dirigida por Lucía Puenzo, con Luisana Lopilato, Claudio Tolcachir, Alberto Ajaka.

-En 1985, la vida de Margarita Di Tullio cambia para siempre tras matar a tiros a tres delincuentes que irrumpieron en su casa, convirtiéndose en un fenómeno mediático bautizado como “Pepita, la pistolera”. Sin embargo, detrás de la imagen de madre inocente se escondía una ladrona profesional y la madama más influyente de la noche de Mar del Plata, cuya leyenda no hizo más que crecer tras el brutal triple crimen.

La negociación dirigida por Gus Van Sant, con Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Cary Elwes.

-Basada en un impactante hecho real ocurrido en 1977, la historia sigue a Tony Kiritsis, un hombre que, tras ser estafado por un banco, secuestra al hijo del presidente de la entidad atándole al cuello una escopeta con un dispositivo mortal. Para liberarlo, exige la devolución de su dinero, una abultada indemnización y una disculpa pública emitida en televisión nacional ante millones de espectadores.

Ads

Zona Cero dirigida por Yeon Sang-ho, con Jun Ji-hyun, Koo Kyo-hwan, Ji Chang-wook.

-Una importante convención de biotecnología se transforma en una pesadilla cuando un virus de rápida mutación se propaga entre los asistentes, convirtiéndolos en violentos infectados. Para contener la amenaza, las autoridades deciden sellar por completo el edificio, dejando a un puñado de sobrevivientes atrapados en una cruenta lucha por salir con vida.

Terminator 2: el juicio final dirigida por James Cameron, con Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong.

Ads

-Años después de ser advertida sobre el futuro apocalíptico dominado por las máquinas, Sarah Connor permanece recluida en un hospital psiquiátrico mientras su hijo John crece solo. La amenaza se reactiva cuando Skynet envía desde el futuro al T-1000, un androide avanzado de metal líquido diseñado para asesinar al joven, obligando a la resistencia humana a enviar un reprogramado T-800 para protegerlo a toda costa.

Puede interesarte