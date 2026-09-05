PEPITA, LA PISTOLERA (película) dirigida por Lucía Puenzo, con Luisana Lopilato, Alberto Ajaka, Camila Peralta. En cines.

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-Relatos de ascensos y caídas en el mundo del hampa hemos visto de a montones, con Scorsese como uno de los grandes maestros del subgénero. Pepita, la pistolera quiere inscribirse en esa tradición. El film de Lucía Puenzo hace una suerte de collage de hitos de la marginalidad marplatense de los años 80’s y 90’s, tomando como eje a Margarita Di Tullio y su camino que abarca el mundo de la prostitución y del delito. Pero claro, vientos de época al fin, el objetivo es construir a partir del personaje una suerte de vengadora feminista del reviente, apostando a imágenes de impacto casi pulp (mujeres en bikini disparando en la playa) y datos históricos que se mezclan como en una coctelera y se amparan en las licencias que se anuncian desde el comienzo. El problema no está en las licencias (Tarantino ha hecho obras maestras con eso), sino lo que se quiere decir con esas licencias. La película no funciona en ninguno de sus planteos, mucho menos en un último acto donde quiere inscribirse en la senda del policial violento y no sabe generar un solo clima. Se observa el esfuerzo de todos, especialmente de Lopilato por correrse de sus roles habituales, algo que se agradece pero que no termina de dar resultados.

SUSURRAN TU NOMBRE (película) dirigida por James Ashcroft, con Robert De Niro, Michelle Monaghan, Adam Scott. En Netflix.

-Un asesino serial de niños anda suelto y sus crímenes parecen replicar otros cometidos tiempo atrás, por los que un peligroso psicópata está cumpliendo su condena. Mientras la policía investiga, la presencia de un viudo junto a su hijo terminará siendo la clave para desentrañar todo, especialmente algunos vínculos familiares torcidos. Historia de padres e hijos, el problema de la película no es que use el policial como excusa, sino que la cuerda genérica esté narrada con absoluta falta de intriga y generación de climas, como si al director Ashcroft le interesara hablar de otras cosas, aunque tampoco tenga algo demasiado interesante para decir. Con todo esto, lo único que queda es la energía de un elenco estelar, que está bien y cumple, tal vez demasiado para la película discreta que tienen entre manos. Un film descartable, como muchos de esos thrillers que en los 90’s iban directo al dvd.

MATERIA OSCURA (serie) creada por Blake Crouch, con Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Alice Braga. En AppleTV.

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-Segunda temporada de la serie de ciencia ficción que indaga en universos paralelos y segundas oportunidades. Segunda temporada que, avanzados los hechos de la primera, logra construir un relato más lúdico y menos solemne aunque haya una pesadez que abruma en algunos pasajes. Materia oscura trata sobre la invención de una caja en la que uno ingresa y, por medio de una droga, logra viajar a otro universo y encontrarse con diferentes versiones de su vida. Si la primera estaba centrada casi en la experiencia del protagonista, la serie gana en dinamismo con la inclusión de otros personajes en la aventura. Sin embargo, el tema sigue siendo el mismo: la posibilidad de reinventarse, de lograr aquello que no pudo, segundas oportunidades que ahora son más un deseo colectivo que individual. En esa ligera corrección, Materia oscura se vuelve más interesante, juguetona y fluida.

CHAD POWERS (serie) creada por Glen Powell y Michael Waldron, con Glen Powell, Perry Mattfeld, Steve Zahn. En Disney+.

-La comedia deportiva regresó con una segunda temporada en donde se potencian los elementos de la primera. Chad Powers está centrada en una mentira: un jugador de fútbol americano que ante un fracaso personal, maquillaje por medio, se reinventa falseando su identidad y convirtiéndose en la estrella de otro equipo. Elemento fundamental del género, lo interesante en esta nueva temporada es que el elemento de la mentira trasciende a otro nivel, poniendo al protagonista siempre al límite. Si la mentira y cómo sostenerla es un juego atractivo, lo es mucho más ahora que otros personajes van descubriendo la doble identidad de Russ Holliday/Chad Powers y eso potencia la tensión cómica y dramática. Pocos capítulos y cortos, algo que vuelve mucho más efectiva a esta comedia. No es menor, la serie cuenta además con uno de los mejores repartos de la actualidad, con Powell a la cabeza.

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TERMINATOR 2: EL JUICIO FINAL (película) dirigida por James Cameron, con Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong. En cines.

-El regreso a los cines de uno de los clásicos del cine de acción de los 90’s (si no la mejor película de acción de la historia) es la invitación a una generación que tal vez la vio sólo en el televisor de la casa, para disfrutarla en la pantalla gigante. La película mantiene una vitalidad única y es la muestra de una sumatoria de talentos que encontraron aquí una cima artística. Hay que pensar en la época en que la película se estrenó, para entender la potencia de esas imágenes, que estaban atravesando por la vía de la digitalización un viaje hacia el futuro del cine, que es nuestro presente, con todo lo bueno y lo malo de eso. Terminator 2 es comparable a Jurassic Park, por la forma en que exploraban las posibilidades de la tecnología con una visión netamente cinematográfica, creaban imágenes nuevas e inolvidables, y pensaban el cine como una cruza entre cierta especulación tecnológica, la injerencia de grandes autores en la industria y la posibilidad del entretenimiento para las grandes masas. No es exagerado decir que ya no se hacen películas como estas, porque básicamente ya no existen esos tiempos donde los espectadores suspendían la incredulidad en la puerta del cine y se prestaban gozosos a los relatos sin mayores cuestionamientos. Gran cine, eso es Terminator 2, y poder disfrutarla en una sala es una invitación imposible de rechazar.

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