Hace 36 años se estrenaba una de las mejores películas de su director, Martin Scorsese, y por defecto, de la historia del cine: Buenos muchachos. Tras su estreno en el Festival Internacional de Cine de Venecia el 9 de septiembre de 1990, donde fue reconocida y premiada, la película tuvo una serie de lanzamientos limitados y premieres en distintas ciudades de Estados Unidos hasta su estreno definitivo el 21 de septiembre. Obra cumbre del cine de Scorsese, resume en sí misma aspectos narrativos y temáticos caros a su obra, de esos que señalan a viva voz la presencia de un autor.

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Admirador confeso del talentoso y discutido Elia Kazan, hay una relación bien directa entre Buenos muchachos y Nido de ratas, tal vez la película más reconocida de Kazan. Obviamente, ese hilo conductor es la figura del delator. Precisamente Kazan, uno de los directores inevitables del período clásico de Hollywood, se convirtió en una figura desplazada luego de que tomara la decisión de delatar a antiguos colegas comunistas ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses durante la era McCarthy en 1952. En 1999 Scorsese y Robert De Niro presentaron el Oscar honorífico a Kazan, una controversia que se extendió a la platea, donde parte de la audiencia se negó a aplaudir.

La película de Scorsese es una adaptación del libro Wise Guys. Life in a Mafia Family, de Nicholas Pileggi, que cuenta el ascenso y caída del mafioso Henry Hill, quien aterrado ante los peligros que corría avanzada su carrera criminal, decidió colaborar con el FBI y sumarse al programa de protección de testigos, delatando a una larga lista de ex colegas, lo que desembocó en el juicio de un medio centenar de mafiosos. Curiosamente, el director retomaría el asunto en 2019 con El irlandés, donde precisamente el mafioso interpretado por De Niro se llevaba a la tumba cientos de datos y nombres, en una película que parece reaccionar en oposición a Buenos muchachos.

Cuenta la leyenda que Scorsese devoró el libro de Pileggi mientras esperaba en un aeropuerto en 1986 y se obsesionó con adaptarlo. El director venía de rodar El color del dinero y se estaba por meter en otro de sus grandes líos con La última tentación de Cristo, película que le valió amenazas de muerte por parte de agrupaciones cristianas. Si bien Scorsese había ganado prestigio con films emblemáticos como Taxi Driver o Toro Salvaje, una serie de rotundos fracasos comerciales y su adicción la cocaína lo habían puesto por ese entonces al borde de la muerte tanto artística como física. Su figura, discutida puertas adentro de la industria, pero también atacada por sectores de la crítica que cuestionaban cierta vulgaridad en su cine, lo hacían pendular entre las posibilidades del artista y la necesidad de hacer películas por encargo. Todo esto se puede ver en la gran serie documental Mr Scorsese.

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Sin embargo Buenos muchachos puede ser considerada la película que reinventó a Scorsese y la que le dio un nuevo lugar en la industria. No es que haya sido un éxito en su momento y hasta pasó desapercibida en los Oscar, donde sólo se llevó una de las seis estatuillas a las que aspiraba (Joe Pesci como actor de reparto), pero sin dudas mostró una vitalidad y una contundencia que con el tiempo ha sido reconocida y celebrada. Tras Calles salvajes (un film de gángsters más intimista), era su regreso a los relatos mafiosos, camino reafirmado en una suerte cierre de tríptico unos años después con la tan ampulosa como excitante Casino.

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Esos cuatro años que llevaron desde la lectura del libro al estreno de la película, fueron de diversas disputas entre Scorsese y todos los que se le ponían delante (mientras esquivaba las amenazas por La última tentación de Cristo). En primera instancia, colaborar con Pileggi en la escritura del guión (colaborarían nuevamente en la citada Casino), del que hubo hasta 11 versiones hasta llegar a la definitiva. También pelear por la obtención de los derechos de la novela, que afortunadamente estaban en manos de un viejo amigo y productor del director, Irwin Winkler. Hasta la concreción del elenco, en la que se rodeó de varios amigos como De Niro, Pesci, Lorraine Bracco (esposa por entonces de Harvey Keitel), su pareja de entonces Ileana Douglas y hasta sus padres en roles menores. La verdadera apuesta fue poner a Ray Liotta como protagonista, un actor con más experiencia en televisión y con participaciones secundarias en algún hit como El campo de los sueños. Cuentan que el actor se le acercó a Scorsese, que estaba rodeado de guardaespaldas por las amenazas mencionadas, y hubo algo en su forma de proceder que convenció al director. Claro, ahora no podríamos imaginar a alguien mejor que Liotta para interpretar a Henry Hill; en la que es sin dudas su la mejor actuación de su carrera.

Sin embargo la mejor colaboración con Scorsese en Buenos muchachos es sin dudas la que lleva adelante su con histórica montajista, Thelma Schoonmaker. Tal vez lo de Buenos muchachos pueda espejarse con lo que lograron décadas después en la desquiciada El lobo de Wall Street. Películas que sobre todo son sobre la cocaína y su quiebre de la percepción, la manera en que Schoonmaker va acelerando el montaje a medida que el protagonista va entrando en un espiral de locura, es absolutamente magistral. Como lo son esos planos congelados y esos zooms violentos, que reproducen un estado de ánimo, que es básicamente el vigor que corre por Buenos muchachos y las mejores películas de Scorsese. Sólo el plano secuencia del Copacabana, un momento virtuoso que tiene justificación narrativa (y que es estudiado en escuelas de cine), es una muestra del valor y la relevancia que tiene Buenos muchachos para el cine. Si hay que valorar las películas por la vitalidad que logran mantener con el paso del tiempo, a 36 años de su estreno sin dudas que Buenos muchachos debería estar en la cima de cualquier lista.

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