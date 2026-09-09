La cartelera de los cines de Mar del Plata suma esta semana una nueva tanda de estrenos que abarca distintos géneros, con propuestas de comedia romántica, acción, terror, documental y animación, además de reestrenos de producciones ya consagradas. Entre las novedades se encuentra Hechizo de amor: la magia continúa, con el regreso de Sandra Bullock y Nicole Kidman. Además, Código: Venganza protagonizada por Jason Statham, El heladero: dulce sabor a muerte dirigida por Eli Roth, el documental Oasis: Don’t look back in anger y la propuesta animada Tadeo el explorador y la lámpara maravillosa. Además, la programación incorpora reestrenos de títulos de gran popularidad como Rápido y furioso y Shrek.

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Hechizo de amor: la magia continúa dirigida por Susanne Bier, con Sandra Bullock, Nicole Kidman, Dianne Wiest.

-En esta esperada secuela de la comedia fantástica de los 90, las inseparables hermanas Owens regresan para plantar cara a una ancestral y oscura maldición que amenaza con destruir a su linaje familiar de una vez por todas.

Código: Venganza dirigida por Jean-François Richet, con Jason Statham, Chaneil Kular, Ramon Tikaram.

-Tras presenciar el asesinato de su jefe, un poderoso magnate industrial, Cole Reed es injustamente acusado del crimen y se convierte en el principal sospechoso. Para limpiar su nombre y salvar su vida, deberá emprender una frenética huida mientras desentraña una compleja red de conspiración internacional.

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El heladero: dulce sabor a muerte dirigida por Eli Roth, con Charlie Zeltzer, Eli Roth, Benjamin Byron Davis.

-Un verano paradisíaco en un apacible pueblo turístico se transforma en una verdadera pesadilla cuando los niños del lugar comienzan a manifestar un violento e incontrolable instinto asesino contra los adultos. La causa es una extraña maldición contenida en los helados locales, de la cual solo han escapado tres pequeños que deberán luchar para salvar a la comunidad.

Oasis: Don’t look back in anger dirigida por Will Lovelace y Dylan Southern, con participaciones de Liam Gallagher, Anaïs Gallagher, Noel Gallagher.

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-Este documental registra en exclusiva el histórico y esperado regreso a los escenarios de Liam y Noel Gallagher con la gira Oasis Live ‘25. Con un acceso inédito a los ensayos, el backstage y las primeras entrevistas conjuntas de los hermanos en más de dos décadas, la producción retrata la intimidad de la banda y el impacto emocional de un fenómeno cultural que volvió a conmocionar a varias generaciones.

Tadeo el explorador y la lámpara maravillosa dirigida por Enrique Gato, con las voces originales de Óscar Barberán, Luis Posada, Michelle Jenner.

-Tadeo y Sara disfrutan de sus vacaciones en Londres junto a su pequeña hija Olimpia cuando Sara encuentra la pista de la mítica lámpara de Las mil y una noches. Dominado por los celos al no ser el centro de atención, Momia pide el deseo de viajar al pasado, lo que obliga a toda la expedición a recorrer el mundo desde Perú hasta la cueva de Alí Babá para evitar que se altere la historia y traer a todos de vuelta.

Rápido y furioso dirigida por Rob Cohen, con Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez.

-Para atrapar a una elusiva banda de delincuentes que asalta camiones a gran velocidad, la policía infiltra al joven oficial Brian O’Conner en el convulsionado mundo de las carreras clandestinas de Los Angeles. Allí logra acercarse a Dominic Toretto, el principal sospechoso, pero la misión se complica cuando Brian comienza a ganarse el respeto del grupo y a enamorarse de la hermana de Dominic.

Shrek dirigida por Andrew Adamson y Vicky Jenson, con Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz.

-La pacífica y solitaria vida del ogro Shrek se ve abruptamente interrumpida cuando su ciénaga es invadida por un grupo de personajes de cuentos de hadas desterrados por el tirano Lord Farquaad. Para recuperar la tranquilidad de su hogar, Shrek pacta con Farquaad rescatar a la princesa Fiona de un dragón, emprendiendo una alocada travesía en compañía de un parlanchín Burro.

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