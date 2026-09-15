Las plataformas de streaming renuevan su catálogo esta semana con una batería de estrenos que incluye series internacionales, nuevas temporadas y producciones argentinas, con la adaptación de Catedrales, basada en la novela de Claudia Piñeiro, como uno de los lanzamientos más destacados. Entre las principales novedades se encuentra Neagly, junto con nuevas temporadas de Slow Horses y Tierra de mafia, dos títulos que continúan ampliando sus tramas con nuevos episodios para sus audiencias. Además, se suma Amores inesperados, una propuesta protagonizada por Martín Bossi que combina elementos de comedia y romance dentro de la grilla de estrenos recientes.

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SERIES

Miércoles 16

Neagley

-Prime Video

-Valiéndose de la experiencia y el entrenamiento adquirido junto a Jack Reacher en la Unidad de Investigaciones Especiales 110, Frances Neagley se embarca en una peligrosa e individual cruzada. Para sacar a la luz una amenaza siniestra que pone en riesgo su entorno, la investigadora deberá arriesgar su vida y adentrarse en una red de secretos mortales. Creada por Nick Santora, con Maria Sten, Greyston Holt, Jasper Jones.

Catedrales

-Prime Video

-Basada en la aclamada novela de Claudia Piñeiro, la trama se despliega en dos líneas temporales para seguir el calvario de la familia Sardá. A través de los años, los sobrevivientes deberán reconstruir los fragmentos de la fe, la culpa y la violencia para sacar a la luz la desgarradora verdad detrás de un trágico asesinato impune cometido treinta años atrás. Con Paulina García, Alfredo Castro, Carolina Kopelioff.

Amores inesperados

-Disney+

-Esta serie de episodios unitarios cuenta con el protagonismo de Martín Bossi, quien encarna a un personaje radicalmente distinto en cada entrega. A través de diversos escenarios y con un tono cómico y emotivo, las historias retratan la búsqueda universal de aquellos que, contra todo pronóstico, tropiezan con una inesperada oportunidad para el amor. Dirigida por Marcos Carnevale, con Julieta Cardinali, Eleonora Wexler, Betiana Blum, Jorgelina Aruzzi.

Golden Axe

-Paramount+

-Rindiendo homenaje al emblemático videojuego de SEGA de 1989, esta serie animada reúne a los legendarios guerreros Ax Battler, Tyris Flare y Gilius Thunderhead. El trío de héroes deberá unir fuerzas una vez más para librar de la tiranía al reino de Yuria y derrotar de forma definitiva al despiadado gigante Death Adder, un enemigo que se niega a permanecer muerto.

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Slow horses // Temporada 6

-AppleTV

-Adaptando las novelas En el país de los espías y Slough House de Mick Herron, la sexta temporada encuentra a los repudiados agentes de Slough House en plena huida tras ser marcados como objetivos por una facción de sanguinarios asesinos. Con la subdirectora del MI5 Diana Taverner manipulándolos en un peligroso juego de represalias, el impredecible Jackson Lamb deberá liderar a su equipo de marginados para descubrir por qué están siendo borrados de los archivos oficiales antes de que los eliminen a todos. Con Gary Oldman.

Jueves 17

Monstruo: la historia de Lizzie Borden

-Netflix

-Atrapadas en una opresiva casona familiar dominada por la crueldad y la humillación, la reprimida hija de una acaudalada familia de Nueva Inglaterra y su rebelde criada encuentran refugio en un oscuro vínculo de deseo, poder y venganza. El sangriento y misterioso crimen sin resolver que conmocionó al país da origen a un mito escalofriante sobre una mujer que eligió forjar su propia y macabra libertad. Creada por Brennan y Ryan Murphy, con Ella Beatty, Vicky Krieps, Charlie Hunnam.

Viernes 18

Tierra de mafia // Temporada 2

-La familia Harrigan lucha por sostener su imperio criminal en el norte de Londres mientras enfrenta una devastadora guerra civil interna y el asedio de bandas rivales. Aunque los patriarcas Conrad y Maeve intentan proyectar una imagen de unidad, la traición de las generaciones más jóvenes y la irrupción de implacables amenazas externas fracturan el clan desde adentro. En medio del caos y con un Conrad cada vez más desquiciado, el astuto mediador Harry Da Souza deberá caminar por una cornisa muy peligrosa para evitar el colapso definitivo de la organización. Con Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren.

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PELÍCULAS

Lunes 14

La apuesta más alta

-Paramount+

-Cinco desconocidos aceptan una exclusiva invitación para disputar una partida de póquer de altas apuestas en el reservado de un lujoso hotel. Sin embargo, lo que inicia como una competencia multimillonaria de suerte y estrategia toma un giro sombrío cuando descubren que las verdaderas fichas en juego son sus propios y oscuros secretos. Con Seth Green, Kevin Dillon, Charlie Weber.

Miércoles 16

Septiembre 5

-Paramount+

-Durante los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, el equipo de producción y los periodistas deportivos de la cadena estadounidense ABC se ven obligados a cambiar drásticamente su cobertura al quedar en el centro de la escena periodística tras el secuestro de los atletas israelíes a manos de un grupo terrorista, retransmitiendo la crisis en vivo para millones de espectadores. Dirigida por Tim Fehlbaum, con Peter Sarsgaard, Ben Chaplin, Leonie Benesch.

Viernes 18

Los hermanos Grimm

-Netflix

-En la Alemania del Siglo XIX, los hermanos Jake y Will Grimm se ganan la vida embaucando a aldeanos supersticiosos con falsas maldiciones que ellos mismos orquestan y “exorcizan” a cambio de dinero. Sin embargo, su estafa colapsa cuando llegan a un pueblo azotado por una fuerza oscura real y la desaparición de varias niñas dentro de un bosque encantado, obligándolos a enfrentarse por primera vez a un verdadero e implacable terror sobrenatural. Dirigida por Terry Gilliam, con Matt Damon, Heath Ledger, Monica Bellucci.

Hamnet

-HBO Max

-Agnes, la esposa de William Shakespeare, intenta reconstruir su vida tras una tragedia familiar. Su historia se desarrolla mientras el dramaturgo crea una de sus obras más importantes: Hamlet. Dirigida por Chloé Zhao, con Jessie Buckley, Paul Mescal, Jacobi Jupe.

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