La cartelera de los cines de Mar del Plata suma esta semana nuevos títulos para distintos públicos, con Street Fighter entre los principales lanzamientos. La programación también incorpora el drama La caída de la ballena, la película animada Escuela de monstruos, la comedia nacional Cordobeces, la película, Quiero tu sexo, del director Gregg Araki, y Tiempos de ilusión. Además, habrá un reestreno de Los juegos del hambre.

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Street Fighter dirigida por Kitao Sakurai, con Noah Centineo, David Dastmalchian, Jason Momoa.

-Ambientada en 1993 y basada en la emblemática saga de videojuegos de Capcom, la historia reúne a los distanciados Ryu y Ken Masters, quienes son reclutados por la misteriosa Chun-Li para participar en el Torneo Mundial de Guerreros. Detrás de este brutal choque de artes marciales se oculta una siniestra conspiración que los obligará a enfrentarse no solo entre ellos, sino también a los demonios y secretos de su pasado.

La caída de la ballena dirigida por Brian Duffield, con Austin Abrams, Elisabeth Shue, Josh Brolin.

-Tras la repentina muerte de su padre, Jay Gardiner viaja a la costa central de California para recuperar sus restos, pero su vida da un giro claustrofóbico al ser tragado por una ballena. Atrapado en su interior y con apenas una hora de oxígeno restante, Jay deberá poner a prueba las enseñanzas y lecciones de supervivencia que su padre le legó si quiere escapar con vida.

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Escuela de monstruos dirigida por Verena Fels, con las voces originales de Dunja Bernatzky, Emma Black, Vincent Bueno.

-Tras ser expulsada de su escuela anterior, Mia y su inseparable rata mascota, Quentin, ingresan a la Academia Rotwood, convirtiéndose en la única humana en un instituto plagado de estudiantes monstruosos. Debido a la profunda aversión que el director Van Vlad siente por los humanos, Mia se verá obligada a aliarse con sus inusuales compañeros para desenmascarar y frustrar sus oscuros planes.

Cordobeces, la película dirigida por Lucía Palacio, con Kaitlin Nelson, Eddie Frari, Piñón Fijo.

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-Kaitlin, una documentalista estadounidense con su empleo en la cuerda floja, viaja a Córdoba con la misión de descifrar la fórmula científica de la felicidad local. Para lograrlo, contrata a Eddie, un creador de contenido de Instagram a quien toma equivocadamente por una eminencia académica. Entre asados, pasiones por el rally, partidos de fútbol y cuarteto, Kaitlin intentará encasillar cada ritual cordobés en rígidas teorías analíticas, malinterpretando todo a su paso.

Quiero tu sexo dirigida por Gregg Araki, con Olivia Wilde, Cooper Hoffman, Mason Gooding.

-Cuando el joven Elliot consigue empleo junto a la provocadora y vanguardista artista Erika Tracy, sus más salvajes fantasías se materializan al ser elegido como su nueva musa sexual. Sin embargo, la euforia inicial se disipa rápidamente cuando Erika lo arrastra a un laberinto tóxico dominado por el deseo desmedido, el abuso de poder y la traición.

Tiempos de ilusión dirigida por Olivier Nakache y Eric Toledano, con Simon Boublil, Louis Garrel, Camille Cottin.

-En el París de 1985, Vincent se encuentra a las puertas de cumplir trece años en el seno de una familia de clase media marcada por las tensiones con sus padres y un hermano distante. Atrapado entre la infancia y la adolescencia, el joven transita un año bisagra atravesado por dudas sobre su identidad, los descubrimientos de la amistad, la religión, el despertar del deseo y la convicción de que cambiar el mundo todavía era posible.

Los juegos del hambre dirigida por Gary Ross, con Stanley Tucci, Wes Bentley, Jennifer Lawrence.

-Sobre las cenizas de lo que alguna vez fue Estados Unidos se alza Panem, un régimen distópico donde un opulento Capitolio controla con mano de hierro a doce distritos empobrecidos. Como castigo histórico, cada distrito debe ceder anualmente a un muchacho y una muchacha entre los 12 y los 18 años para combatir a muerte en los Juegos del Hambre, un sádico torneo televisado. Cuando su pequeña hermana menor resulta elegida, Katniss Everdeen se ofrece voluntaria para ocupar su lugar, poniendo en marcha una lucha por la supervivencia que cambiará el destino de la nación.

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