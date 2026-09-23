“El corazón de la bestia”, uno de los estrenos de la semana en cines de Mar del Plata
Además llegarán la animada “La isla olvidada”, “El último gran golpe” con Russell Crowe, la española de terror “Bajo tus pies” y el reestreno de “Avengers: Endgame”.
La cartelera cinematográfica de Mar del Plata suma esta semana una serie de estrenos y reestrenos que abarcan distintos géneros, con propuestas que van desde la animación hasta el terror y la acción. Entre los lanzamientos más destacados se encuentra El corazón de la bestia, con Brad Pitt, que llega junto a la película animada La isla olvidada y el film de acción El último gran golpe, protagonizado por Russell Crowe. La oferta se completa con la producción española de terror Bajo tus pies y el reestreno de Avengers: Endgame, uno de los mayores éxitos de la saga cinematográfica de Marvel.
El corazón de la bestia dirigida por David Ayer, con Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe.
-Tras sobrevivir a un brutal accidente aéreo, el oficial de las Fuerzas Especiales James Belmont y su perro de combate Odín quedan atrapados en el corazón de la helada y salvaje naturaleza de Alaska. Aislados del mundo y sin recursos, deberán unir fuerzas y llevar sus instintos al límite para sobrevivir al clima implacable y a las feroces amenazas de la región.
La isla olvidada dirigida por Joel Crawford y Januel Mercado, con las voces de H.E.R., Liza Soberano, Dave Franco.
-Dos amigas quedan inexplicablemente varadas en el místico y desconocido mundo de Nakali. Sin otra opción que buscar una salida por su cuenta, pronto descubren que el único portal de regreso a casa requiere un trágico e irreparable sacrificio: renunciar para siempre a su historia y a los recuerdos de la vida que compartieron juntas.
El último gran golpe dirigida por Derrick Borte, con Russell Crowe, Luke Evans, Teresa Palmer.
-El dueño de un club nocturno decide vender su local y dejar atrás su pasado criminal para iniciar una nueva vida junto a su pareja. Sin embargo, su plan se desmorona cuando unos atacantes enmascarados roban el lugar y queda acorralado por los cárteles locales. La sorpresiva aparición de un misterioso comprador para el negocio desencadenará una peligrosa espiral de violencia, poder y traiciones de la que será imposible escapar.
Bajo tus pies dirigida por Cristian Bernard, con Maribel Verdú, Sofía Otero, Ibai Atanes.
-Buscando un nuevo comienzo, Isabel se muda con sus dos hijos a un prestigioso edificio residencial que ofrece un alquiler sorprendentemente bajo a cambio de someterse a un extraño y riguroso proceso de selección. Tras ser aceptados, la aparente tranquilidad familiar se convierte en una inquietante pesadilla por la intrusiva y siniestra atención de tres ancianas que viven en el piso inferior.
Avengers: Endgame dirigida por Anthony Russo y Joe Russo, con Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo.
-Tras los devastadores acontecimientos de Avengers: Infinity War, el universo quedó reducido a ruinas por obra de Thanos. Con la mitad de las formas de vida exterminadas, los héroes sobrevivientes deben reunirse una última vez para diseñar un arriesgado plan a través del tiempo, dispuestos a enfrentar cualquier sacrificio con tal de deshacer las acciones del Titán Loco y restaurar el orden cósmico.