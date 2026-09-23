La cartelera cinematográfica de Mar del Plata suma esta semana una serie de estrenos y reestrenos que abarcan distintos géneros, con propuestas que van desde la animación hasta el terror y la acción. Entre los lanzamientos más destacados se encuentra El corazón de la bestia, con Brad Pitt, que llega junto a la película animada La isla olvidada y el film de acción El último gran golpe, protagonizado por Russell Crowe. La oferta se completa con la producción española de terror Bajo tus pies y el reestreno de Avengers: Endgame, uno de los mayores éxitos de la saga cinematográfica de Marvel.

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El corazón de la bestia dirigida por David Ayer, con Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe.

-Tras sobrevivir a un brutal accidente aéreo, el oficial de las Fuerzas Especiales James Belmont y su perro de combate Odín quedan atrapados en el corazón de la helada y salvaje naturaleza de Alaska. Aislados del mundo y sin recursos, deberán unir fuerzas y llevar sus instintos al límite para sobrevivir al clima implacable y a las feroces amenazas de la región.

La isla olvidada dirigida por Joel Crawford y Januel Mercado, con las voces de H.E.R., Liza Soberano, Dave Franco.

-Dos amigas quedan inexplicablemente varadas en el místico y desconocido mundo de Nakali. Sin otra opción que buscar una salida por su cuenta, pronto descubren que el único portal de regreso a casa requiere un trágico e irreparable sacrificio: renunciar para siempre a su historia y a los recuerdos de la vida que compartieron juntas.

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El último gran golpe dirigida por Derrick Borte, con Russell Crowe, Luke Evans, Teresa Palmer.

-El dueño de un club nocturno decide vender su local y dejar atrás su pasado criminal para iniciar una nueva vida junto a su pareja. Sin embargo, su plan se desmorona cuando unos atacantes enmascarados roban el lugar y queda acorralado por los cárteles locales. La sorpresiva aparición de un misterioso comprador para el negocio desencadenará una peligrosa espiral de violencia, poder y traiciones de la que será imposible escapar.

Bajo tus pies dirigida por Cristian Bernard, con Maribel Verdú, Sofía Otero, Ibai Atanes.

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-Buscando un nuevo comienzo, Isabel se muda con sus dos hijos a un prestigioso edificio residencial que ofrece un alquiler sorprendentemente bajo a cambio de someterse a un extraño y riguroso proceso de selección. Tras ser aceptados, la aparente tranquilidad familiar se convierte en una inquietante pesadilla por la intrusiva y siniestra atención de tres ancianas que viven en el piso inferior.

Avengers: Endgame dirigida por Anthony Russo y Joe Russo, con Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo.

-Tras los devastadores acontecimientos de Avengers: Infinity War, el universo quedó reducido a ruinas por obra de Thanos. Con la mitad de las formas de vida exterminadas, los héroes sobrevivientes deben reunirse una última vez para diseñar un arriesgado plan a través del tiempo, dispuestos a enfrentar cualquier sacrificio con tal de deshacer las acciones del Titán Loco y restaurar el orden cósmico.

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