Las principales plataformas de streaming presentan esta semana una renovación de sus catálogos con títulos de alto perfil que abarcan series, cine de autor y producciones de gran despliegue comercial. Entre las novedades se destaca el estreno de Mis muertos tristes, serie basada en la obra de Mariana Enriquez, que adapta el universo literario de la autora argentina con una propuesta centrada en lo fantástico y lo inquietante. También llega Casi hermanos, protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson, Unabomber con Russell Crowe y Disney+ suma a su catálogo Toy Story 5.

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SERIES

Domingo 20

Youth

-HBO Max

-A sus 50 años y recién divorciada, Joanne intenta hacer malabares entre el caótico mundo de las citas modernas, el cuidado de sus ancianos padres y las exigencias de su hijo adulto, navegando por los enredos cotidianos de una vida familiar en constante tensión.

Miércoles 23

Casi hermanos

-AppleTV

-Matthew McConaughey y Woody Harrelson interpretan versiones ficticias de sí mismos en una comedia que explora su estrecha y fraternal amistad. La dinámica entre ambos da un giro radical cuando un secreto familiar largamente guardado sale a la luz, revelando que podrían ser hermanos biológicos.

Jueves 24

Mis muertos tristes

-Netflix

-Basada en el aclamado universo de la escritora Mariana Enríquez, la historia sigue a Ema, una médica de 60 años que ha pasado toda su vida intentando ignorar un don agobiante: puede ver y escuchar a los muertos, a quienes llama “presencias”. Su frágil estabilidad se desploma cuando su sobrina Julie -una joven perturbada con una conexión mucho más visceral e intensa con el más allá- se instala en su casa, obligándola a enfrentar los rincones más oscuros del sufrimiento humano. Dirigida por Pablo Larraín, con Dolores Fonzi, Mercedes Morán, Germán de Silva.

Viernes 25

American Horror Story: 13

-Disney+

-Concebida como un evento cruzado a gran escala similar a los grandes sucesos cinematográficos, esta temporada reúne a los héroes, antihéroes y villanos más icónicos de toda la franquicia. Una crisis sobrenatural desata el caos mientras el número 13 se convierte en el presagio siniestro de un enfrentamiento definitivo contra un mal supremo. Creada por Ryan Murphy, con Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates.

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Sábado 26

Rescate de los mineros chilenos: la carrera contra el tiempo

-Disney+

-A través de un riguroso archivo audiovisual inédito y conmovedores testimonios de sobrevivientes y rescatistas, esta serie documental reconstruye la historia definitiva de uno de los rescates y tragedias humanas más impactantes de la historia moderna.

PELÍCULAS

Miércoles 23

Toy Story 5

-Disney+

-Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de la pandilla enfrentan una nueva y amenazante era digital cuando Bonnie recibe a Lilypad, una moderna tablet interactiva. Con ideas hipertecnológicas y disruptivas sobre cómo debe ser el entretenimiento infantil, este nuevo dispositivo pondrá en jaque el futuro de los juguetes tradicionales.

Viernes 25

Unabomber

-Netflix

-La trama profundiza en la mente de un brillante estudiante de Harvard que, tras ser sometido a perturbadores experimentos psicológicos durante su juventud, se convierte en el infame terrorista conocido como el “Unabomber”. Años después, la meticulosa investigación de un agente del FBI desentraña cómo los traumas de su pasado desataron la campaña de atentados que aterrorizó a los Estados Unidos entre 1978 y 1995. Con Russell Crowe, Jacob Tremblay, Annabelle Wallis.

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La historia del sonido

-HBO Max

-Ambientada en 1917, la historia sigue a Lionel, un joven prodigio de la zona rural de Kentucky que deja su hogar para formarse en el prestigioso Conservatorio de Boston, donde su vida se cruza con la de David, un carismático compositor destinado a luchar en el frente de batalla. Años más tarde, en 1920, ambos se embarcan en un viaje por los paisajes de Maine para recopilar, registrar y preservar el valioso legado de la música folklórica antes de que el paso del tiempo la condene al olvido.

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