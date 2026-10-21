La cartelera de los cines de Mar del Plata se renueva esta semana con seis propuestas que abarcan distintos géneros, desde el suspenso y el terror hasta la comedia y la animación. Entre las novedades se destacan El poder de la red, Clayface, ¿Querés ser mi hijo?, protagonizada por Wanda Nara, y el reestreno de Los otros, con Nicole Kidman.

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El poder de la red de Aaron Sorkin, con Jeremy Allen White, Mikey Madison, Wunmi Mosaku.

-Descripta como una pieza complementaria de La red social, esta película se ambienta casi dos décadas después de la fundación de la plataforma para narrar la historia real de Frances Haugen, una ingeniera de Facebook que decide arriesgarlo todo.

Clayface de James Watkins, con Tom Rhys Harries, Ruby Sear, Naomi Ackie.

-Esta adaptación de DC Comics narra el vertiginoso ascenso y la trágica caída de Matt Hagen, un joven criado en las calles de Gotham que logra convertirse en estrella de Hollywood. Su carrera se derrumba cuando un despiadado jefe del crimen lo deja horriblemente desfigurado.

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¿Querés ser mi hijo? de Hernán Guerschuny, con Wanda Nara, Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher.

-A los 42 años, el mundo de Lucía se desmorona cuando descubre la infidelidad de su pareja de toda la vida y, de forma simultánea, se queda sin empleo. Forzada a regresar a su antiguo departamento de soltera, su descanso se ve arruinado por las constantes fiestas de Javier, un vecino mujeriego de 22 años. Desesperada por conseguir el puesto de trabajo de sus sueños, Lucía miente en una entrevista afirmando que tiene un hijo de esa edad; para sostener la mentira, le propone un curioso pacto a Javier: hacerse pasar por su heredero a cambio de total libertad para organizar sus fiestas.

Terror en el Amazonas de Mike P. Nelson, con Jessica Rothe, Logan Marshall-Green, Kiana Madeira.

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-En las remotas y caudalosas aguas del río Curuçá, en plena selva amazónica, un equipo de jóvenes médicos emprende una misión humanitaria a bordo de un barco. Tras un repentino y fatal accidente, el grupo debe remontar el río de regreso, descubriendo demasiado tarde que su presencia ha despertado a un peligro milenario: el “Boiúna”, un depredador gigantesco de proporciones mitológicas que acecha desde las profundidades y al que la región daba por extinto.

Heidi: el rescate del lince de Aizea Roca Berridi y Toby Schwarz, con las voces originales de Lilly Graffam, Tom Zahner, Leonardo Lucero.

-En lo alto de los Alpes suizos, Heidi disfruta de una infancia apacible junto a su abuelo hasta que recibe una invitación para pasar el verano en la costa. Sin embargo, sus planes cambian al toparse con un lince herido al que decide rescatar con la ayuda de su inseparable amigo Pedro. La misión se convierte en una carrera contra el tiempo cuando un empresario sin escrúpulos instala un aserradero y trampas furtivas, amenazando la vida del animal y la paz del bosque.

Los otros de Alejandro Amenábar, con Nicole Kidman, Fionnula Flanagan, Christopher Eccleston.

-Ambientada en la isla de Jersey en 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la historia sigue a Grace, quien espera la vuelta de su esposo mientras cría a sus dos hijos en un aislado caserón victoriano bajo estrictas normas religiosas. Los niños padecen una extraña y severa fotofobia que les impide recibir la luz solar directa, por lo que la casa debe permanecer en absoluta penumbra. La llegada de tres nuevos sirvientes altera la dinámica del hogar, obligándolos a cumplir una regla sagrada: nunca abrir una puerta sin haber cerrado la anterior, un frágil equilibrio que pronto comenzará a quebrarse por sucesos sobrenaturales.

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