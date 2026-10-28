La cartelera cinematográfica se renueva esta semana con propuestas para distintos públicos, desde la nueva aventura animada del estudio Laika Wildwood: el bosque salvaje hasta una nueva versión del clásico de Jane Austen Sensatez y sentimiento y la secuela Godzilla Minus Zero. El terror también tendrá un lugar destacado, con los estrenos de La caja del demonio y Pinocho sin cuerdas. Y en el marco de Halloween, los cines también recuperan cuatro títulos para volver a disfrutar en pantalla grande. La selección incluye Backrooms: versión extendida, Carrie, Estación Zombie y La bruja.

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Wildwood: el bosque salvaje dirigida por Travis Knight, con las voces de Carey Mulligan, Tantoo Cardinal, Marc Evan Jackson.

-Cuando una bandada de cuervos rapta a su pequeño hermano, Prue McKeel emprende una desesperada misión de rescate en las profundidades de un bosque encantado. Acompañada por su leal compañero de clase Curtis, Prue se adentra en un territorio dominado por animales parlantes, bandidos y soberanos movidos por la ambición. Atrapados en una guerra inminente, ambos deberán arriesgarlo todo para salvar al niño y preservar el destino de Wildwood.

Sensatez y Sentimientos dirigida por Georgia Oakley, con Esmé Creed-Miles, Bodhi Rae Breathnach, James Carcaterra.

-Esta nueva adaptación de la célebre novela de Jane Austen sigue a las hermanas Elinor y Marianne Dashwood tras la muerte de su padre, evento que las obliga a abandonar su hogar en Sussex y mudarse a la modesta casa de campo de un pariente lejano. En su nuevo entorno, ambas deberán navegar las complejas tensiones entre la razón, las estrictas convenciones de la época y las desilusiones amorosas y financieras.

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Godzilla Minus Zero dirigida por Takashi Yamazaki, con Minami Hamabe, Jun Kunimura, Ryûnosuke Kamiki.

-Dos años después de que Godzilla dejara a un Japón devastado en ruinas, la nación lucha por reconstruirse y recuperar la normalidad. Sin embargo, justo cuando la sociedad comenzaba a recobrar la esperanza, una nueva y colosal amenaza irrumpe para destruir lo poco que queda en pie. Sin margen de error ni segundas oportunidades, la humanidad enfrenta su batalla final por la supervivencia.

La caja del demonio dirigida por Daniel Stamm, con Carla Gugino, Lou Taylor Pucci, Katharine Isabelle.

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-Buscando superar el duelo por la muerte de su madre, Ellen se retira a una casa rural y acoge a su primo Winthrop, quien padece un severo trauma psicológico. La frágil calma del hogar se quiebra cuando un vecino advierte sobre el peligro que rodea al joven. A medida que se desencadenan sucesos inexplicables, Ellen intentará proteger a Winthrop de una entidad de otro mundo que sigue incansablemente sus pasos.

Pinocho sin cuerdas dirigida por Rhys Frake-Waterfield, con Richard Brake, Cameron Bell, Jessica Balmer.

-Esta macabra reimaginación del clásico infantil dentro del Twisted Childhood Universe sigue a Geppetto al regalarle a su nieto James un marioneta de madera con vida propia llamada Pinocho. Inocente pero influenciable, Pinocho es expuesto al mundo exterior por el joven, desencadenando una sangrienta y descontrolada cruzada en la que el muñeco intentará erradicar por la fuerza todo lo que considera malo.

REESTRENOS

Backrooms: versión extendida dirigida por Kane Parsons, con Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass.

-Una misteriosa e inexplicable puerta aparece en el sótano de una tienda de muebles. Cuando uno de sus pacientes cruza el umbral y desaparece en una dimensión desconocida más allá de la realidad, una determinada terapeuta se ve obligada a adentrarse en ese siniestro universo para intentar rescatarlo. La película es la adaptación al largometraje del aclamado cortometraje homónimo del propio Kane Parsons.

Carrie dirigida por Brian De Palma, con Sissy Spacek, Piper Laurie, Amy Irving.

-Basada en la célebre novela de Stephen King, la historia sigue a Carrie White, una introvertida adolescente sometida a la constante opresión de su madre -una fanática religiosa- y al acoso escolar de sus compañeros de instituto. Tras sufrir un ataque de pánico en las duchas al experimentar su primera menstruación, un grupo de alumnos planea una humillante broma en la fiesta de graduación. Sin embargo, nadie imagina que bajo su frágil apariencia se esconden letales poderes telequinésicos listos para desatarse.

Invasión Zombie dirigida por Sang-ho Yeon, con Gong Yoo, Ma Dong-seok, Ahn So-hee.

-Un devastador virus se propaga sin control por Corea del Sur, transformando a la población en criaturas extremadamente agresivas y sumiendo al país en el caos absoluto. Atrapados a bordo de un tren de alta velocidad que viaja de Seúl a Busan -el último bastión seguro del territorio-, un grupo de pasajeros deberá unirse y llevar sus instintos al límite para sobrevivir a la amenaza que se expande vagón a vagón.

La bruja dirigida por Robert Eggers, con Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie.

-En la Nueva Inglaterra de 1630, una familia de colonos ultraortodoxos es expulsada de su comunidad y se establece junto a un bosque envuelto en siniestras leyendas. La frágil devoción del hogar colapsa cuando su hijo recién nacido desaparece sin dejar rastro y las cosechas se echan a perder, desatando la paranoia, la culpa y las acusaciones mutuas mientras una fuerza sobrenatural acecha desde las sombras.

Obsesión dirigida por Curry Barker, con Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson.

-El desesperado e inalcanzable deseo romántico de un joven por su amor platónico de toda la vida desencadena un perturbador hechizo. A partir de ese momento, Niki desarrolla una fijación irracional que la lleva a convertirse en la sombra constante e ineludible de Bear, transformando lo que parecía una inocente fantasía juvenil en una asfixiante pesadilla.

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