Las plataformas de streaming renuevan sus catálogos esta semana con el regreso de algunas de sus series y el estreno de nuevas películas. Entre los lanzamientos destacados se encuentra la segunda temporada de Palomas negras, además de nuevas entregas de La edad dorada, Stick y Todo vale. Por su parte, la oferta cinematográfica también suma títulos para distintos públicos, entre ellos La mangosta, protagonizada por Liam Neeson, y Un amor posible, del director surcoreano Lee Chang-Dong.

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SERIES

Domingo 1

La edad dorada // Temporada 4

-HBO Max

-Ambientada en la convulsa etapa de transformación económica de Estados Unidos a finales del Siglo XIX, la historia comienza en 1882 tras la llegada de Marian Brook a Nueva York. Tras la muerte de su padre, un general sureño, la joven huérfana debe adaptarse a la rígida convivencia en el hogar de sus aristocráticas y estrictas tías, quedando atrapada en el feroz enfrentamiento social entre la vieja elite tradicional y las emergentes fortunas del ferrocarril.

Miércoles 4

Muhammad Ali: el más grande

-Prime Video

-Primera serie de televisión autorizada sobre la vida de Muhammad Ali. A través de un enfoque íntimo y revelador, la producción repasa la trayectoria del legendario boxeador desde sus orígenes en los cuadriláteros hasta convertirse en una figura humanitaria fundamental y un icono cultural de alcance global.

Todo vale // Temporada 2

-Disney

-Retoma las feroces internas y los complejos litigios dentro de Grant, Ronson & Greene, el prestigioso y codiciado bufete de abogadas de divorcios. Especializadas en la alta sociedad y en acuerdos millonarios, las implacables socias deberán equilibrar sus ambiciones profesionales y sus tumultuosas vidas personales mientras defienden las fortunas de la elite frente a los tribunales más exigentes. Con Kim Kardashian, Naomi Watts, Glenn Close, Sarah Paulson.

Stick: el swing perfecto // Temporada 2

-AppleTV

-En esta segunda entrega, el joven prodigio Santi da el salto al circuito profesional de golf, donde enfrentará la presión de transformar su talento bruto en resultados. En paralelo, Pryce Cahill, impulsado por su antiguo rival Clark Ross, decide volver a la competencia activa para convertirse en el golfista más veterano en ganar un torneo importante. Para lograrlo, se pondrá bajo las órdenes de su nueva entrenadora Amanda mientras encara las deudas pendientes de su pasado. Con Owen Wilson, Peter Dager, Marc Maron, Mariana Treviño, Lilli Kay, Rhea Seehorn.

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Jueves 5

Palomas negras // Temporada 2

-Netflix

-Mientras Helen busca afianzarse en su imprevista faceta como esposa del primer ministro, Sam se ve contra la pared tras recibir un ultimátum determinante. La frágil estabilidad de sus alianzas estalla cuando un atentado contra Reed desarticula sus planes, obligando a la pareja a emprender una peligrosa e intensa búsqueda de respuestas en las sombras del poder. Con Keira Knightley y Ben Whishaw.

PELÍCULAS

Miércoles 4

La mangosta

-Prime Video

-Víctima de una trampa judicial por un delito que no cometió, Ryan “Fang” Flanagan, un condecorado héroe de guerra que ya no tiene nada que perder, emprende una espectacular y desesperada huida en automóvil a lo largo del país. Perseguido por fuerzas del orden dispuestas a todo, Flanagan contará con la cobertura de sus antiguos compañeros de armas y el masivo respaldo popular de una sociedad que sigue el minuto a minuto de su escape. Con Liam Neeson, Marisa Tomei, Ving Rhames, Michael Chiklis.

Viernes 6

Un amor posible

-Netflix

-La vida de un trabajador recientemente desempleado y su esposa sufre un giro imprevisto cuando sus caminos se cruzan con los de una documentalista y su pareja. El contacto entre ambos matrimonios sacará a la superficie deseos ocultos y tensiones reprimidas, desencadenando una serie de eventos que desestabilizarán por completo la rutina y los acuerdos de sus respectivas relaciones. Dirigida por Lee Chang-Dong.

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