LA BOLA NEGRA de Javier Calvo y Javier Ambrossi, con Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González.

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-Una de las películas que más ruido viene haciendo en el año, fue también una película que generó mucha histeria en el Festival, en funciones repletísimas de un público fanático con estos españoles que han hecho un camino en el formato serie, con producciones como La Mesías o Paquita Salas. Y tal vez haya que encontrar allí uno de los principales problemas de esta película, en la incapacidad de Los Javis para la síntesis, para creer que en una película hay que meter todo, dejando afuera la sugerencia y la sutileza, pero sobre todo la capacidad para la síntesis. A partir de tres historias que avanzan en tres tiempos y espacios diferentes, La bola negra pretende ser una reflexión sobre cierto imaginario español atravesado por un fascismo de tantas décadas que apagó la tecla del deseo. No está mal lo que plantean ni está mal el riesgo y la ambición, pero en determinado momento la película comienza a girar en círculo, a repetirse, a subrayar más de la cuenta, a atar todos los cabos, como creyendo que su espectador no está capacitado para hacerlo. La bola negra es parte de una corriente del cine actual que hace de la autoindulgencia y el capricho, su combustible.

INK de Danny Boyle, con Jack O’Connell, Guy Pearce, Claire Foy.

La vieja tradición del oficio periodístico vuelve una y otra vez en el cine, especialmente en directores con varias décadas que ven con horror en qué se han convertido los medios de comunicación y desean volver a las fuentes. Lo hace un poco Boyle en este film que cuenta la creación del diario amarillista británico The Sun, aunque también señala que allí comenzaron (o ya estaban) algunos de los problemas del presente. Ink tiene todos los tics del cine de Boyle, sus manierismos y pocas sutilezas, pero durante un buen pasaje es una excitante celebración del periodismo y sus profesionales, de viejas formas que entendían el medio como algo vital. Luego llegan las consecuencias de los actos y la película se pone tal vez demasiado seria, aunque no deja de ser una película atractiva para entender un momento de la historia.

TIGRE DE PAPEL de James Gray, con Miles Teller, Adam Driver, Scarlett Johansson.

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-En su nueva película, Gray regresa a esos límites del policial que le interesan pisar, aunque siempre esté más preocupado en los dilemas existenciales de sus personajes que en los recursos del género. Aquí sigue a dos hermanos, uno ex policía y le otro ingeniero, que parecen haber encontrado un negocio en la asesoría ambiental a unos rusos. Pero todo termina mal, como era de esperar, y Tigre de papel se vuelca hacia la tragedia de estos hermanos cuyo vínculo está siempre en constante tensión. Tigre de papel es un drama familiar donde el crimen termina demasiado cerca y funciona como telón moral. Gray es muy bueno y filma algunas secuencias notables, como aquella en una escalera y otra en unos maizales, aunque cede en el final hacia cierto didactismo que subraya lo que la película ya nos había dejado claro. No obstante, es una muy buena película, con tres actuaciones sumamente sólidas.

IRON BOY de Louis Clichy.

-Estamos tal vez ante una de las grandes películas que nos dejó este Festival de Mar del Plata. Este film animado francés cuenta la historia de un chico que vive junto a su familia en una zona agrícola, y al que un problema en su columna vertebral lo obligará a quemar etapas de adaptación y a modificar la mirada sobre la vida. Iron Boy es todo lo contrario de la mayoría del cine miserable del presente, con una premisa que recurre a elementos melodramáticos extremos, decide optar por la búsqueda de la felicidad y el amor. Relato de crecimiento, donde las pasiones en ebullición potencian al hermoso protagonista, la bellísima animación también aporta un elemento distintivo. Iron Boy es una película de una precisión enorme, narrada con sabiduría y amor por sus personajes. Una de las experiencias más emocionantes del cine de este año que sube la vara hasta su último e inolvidable plano.

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WHERE TO? de Assaf Machnes, con Ehab Salami, Ido Tako, Milan Peschel.

-El taxi parece ser un lugar que le funciona muy bien al cine, desde Taxi Driver a Colateral. Hay algo fascinante ahí en esos encuentros pasajeros donde las historias se construyen como átomos que se expanden en pocos minutos de charla. Machnes aprovecha notablemente la puesta en escena dentro del habitáculo (casi el 90% de la película transcurre ahí) para contar la historia de Hassan, un conductor de un auto de aplicación, hombre de origen palestino que recorre las calles de Berlín con su coche. En esos cruces, un pasajero termina llamando la atención, un joven israelí. Where to? estará atravesada entonces en los varios viajes que comparten, algunos azarosos y otros provocados, mientras se va corriendo el velo de sus vidas por medio de pequeños comentarios. Con los temas de fondo que tenía la película, la trama israelí-palestina, el director se las ingenia para que eso sea apenas un ruido que interfiere en algún momento en los personajes pero que no los define. Aquí hay otros dilemas, personales y emocionales, que -dice la película- son más importantes que la política. Ehab Salami, como el chofer, en una actuación que es un hallazgo.

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