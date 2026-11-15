Miguel Pereira logró un hito allá por los 80’s: con su película La deuda interna ganó el Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín, uno de los principales festivales de cine del mundo. Sin embargo, a partir de su decisión de dirigir el Festival de Cine de Mar del Plata entre 2002 y 2007 pasó de ser mencionado como el director de aquella película a ser recordado como el director del certamen marplatense en tal vez sus años de más brillo desde la recuperación en 1996. Actualmente como integrante del Directorio del Fondo Nacional de las Artes, Pereira regresó al festival, un espacio que le permite alimentar un poco la nostalgia de aquellos años pero también ofrecer su mirada sobre este presente: “Es un evento cultural único, de una magnitud muy grande. Siempre hay que estar recalcando esto: sería una locura perderlo, pero no creo que pase”.

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En diálogo con El Marplatense, Pereira recordó aquellos años con mucho cariño: “Fue una época realmente muy linda del festival. También hay que ser justo y decir que en ese momento había bastante dinero para el festival, es decir, pudimos hacer cosas bastante excepcionales, traer artistas invitados muy importantes. Tuvo un brillo y en su momento llegamos a tener más de 300 películas que exhibíamos”. Ahora, como parte del Fondo Nacional de las Artes, entregó un premio al mejor corto de la Competencia Argentina, a la vez que participó de la exhibición de los cortos ganadores del concurso Arte Registrado que organiza.

-¿Cómo ve al festival este año en cuanto a su estructura, su organización y su funcionamiento?

Este año lo veo mejor que el año anterior. El año pasado lo vi muy pobre; no se lo veía al festival, como que no existía. Es decir, es horrible hacer una comparación, pero yo decía que contábamos con muchos recursos cuando lo hicimos, me acuerdo de que la difusión que tenía era extraordinaria. Lo que fue un golpe de efecto muy fuerte fue que un día que se me ocurrió ir a verlo a Adrián Suar, que estaba en Canal 13, y le dije: “¿Por qué no hacemos un programa que muestre la apertura del festival con los invitados?”. Entonces hicimos una gran pasarela que por la Plaza Seca subía y entrábamos directamente al auditorio. Y claro, a él le convenía porque vinieron todas las actrices y actores que trabajaban en el canal. La verdad que un festival tiene que tener estrellas. Es así, la gente necesita ir y ver. Parece cholulo, pero es importante. Lo vemos en Cannes, lo vemos en todos los grandes festivales: la gente quiere ver las estrellas.

-¿Cómo puede hacer un festival eso estando pegado a una realidad económica del país?

Lo más importante para mí es gestionar. Yo estaba lleno de ideas, proponía cosas que sonaban locas, pero las terminábamos realizando. Entonces, creo que tiene mucho que ver con eso. En ese momento la Argentina salía de la peor crisis del año 2000-2001, y en el 2002 justo asumo como presidente y director artístico. Al principio era todo imaginarse qué hacer, pero sobre todo era darle identidad al festival. Porque el festival es Clase A, el único en las Américas en ese momento, y es como tener un Mercedes-Benz tapado con yuyos.

-¿No es una complicación que el festival quede atado a gestiones políticas?

Sí, te significa otro diálogo con la política, ya es distinto. El que me llamó a mí fue Jorge Coscia, presidente del INCAA, porque en realidad el festival depende económicamente del INCAA, es quien pone la plata. Entonces, cuando Coscia me convoca, yo le digo: “No, Jorge, no te tenés que meter con la política. De la única manera que te acepto es que me des carta blanca. Dejame que yo le busque un perfil que sea una cosa absolutamente del cine, que no empiece la política con ‘che, poné esta película, mirá que tenemos acuerdo con España, entonces nos conviene’. Eso no sirve, va en contra del festival. Tiene esa contra, pero a la vez te permite la búsqueda de otros recursos. Ahí yo entendí: tenía que gestionar con el INCAA, que era quien ponía el dinero; después con la Secretaría de Cultura de la Nación, de quien dependía el INCAA; después con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque Mar del Plata es parte de la provincia de Buenos Aires; el intendente de General Pueyrredon; y la FIAPF, la Federación Internacional. Entonces era todo así. Y yo lo que entendí en ese momento era que era mejor hacerlos participar de alguna manera. Cada uno ponía un poquito y así las cosas se hacían más fáciles.

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-Entonces, todo pasa por una cuestión de gestión y de ingeniarse con los recursos que tenés.

Totalmente. Todo pasa por hacer cine, y hacer cine es gestión. Nunca alcanza la plata, entonces te la tenés que ingeniar de dónde, cómo, si te prestan, si esto, si lo otro. Y lo mismo, bueno, en la gestión cultural que me ha tocado vivir a mí -porque he sido presidente del festival cinco años, después fui presidente de Radio y Televisión Argentina y actualmente estoy en el Fondo Nacional de las Artes-, todo es gestión. Todo es pensar ideas y ver cómo llevarlas a cabo. Obviamente que tener los recursos facilita todo, pero también es saber juntar pedazos, saber combinar, juntar: “Qué puede aportar esta persona? ¿Qué puede la otra?”. Y un poco en eso la filosofía de los chinos es la mejor, es el win-win. Todos tenemos que ganar; si gano yo y vos nada, no tiene sentido.

-¿Siente que el festival puede estar en riesgo?

No. Nunca lo sentí. Por más que es comprensible que, después de una gestión tan fuerte como fue durante el kirchnerismo, aparezca otra gestión tan distinta, obvio que iba a haber un bache hasta que se volviera a funcionar. Por eso decía, yo el año pasado vine y lo noté muy pobrecito, pero este año lo noté mucho mejor organizado. Me gustó que hubo mucha participación de jóvenes, de estudiantes. Yo insistía en eso: en esos años nosotros creamos lo que se llamaba Programa País, traíamos chicos de todo el interior, y ellos son los que le dan vida, están acá, van, vienen, participan. Eso es también hermoso. Yo me imagino que con el paso de las ediciones todo va a ir mejorando también, y es un reflejo de lo que le pasa al país, a la economía. Pero yo siempre pensé que el festival primero tienen que apropiárselo los marplatenses. Es un festival que es de ellos, y lo tienen que defender y decir: “Che, no, esto es nuestro, tenemos que defenderlo”. Y después, todos los argentinos. Es un evento cultural único, de una magnitud muy grande. Entonces, siempre hay que estar recalcando eso; sería una locura perderlo, que no creo que pase.

-¿Cómo ve esa disputa que se da con el sector de Fuera de Campo?

Lo veo una estupidez. Justo anoche me encontré con Eduardo Blanco, el actor, y me dice: “Miguel, estábamos hablando de vos, de la época en que vos hacías el festival”. Y una de las cosas que surgió en nuestra charla -y me la dijo Eduardo- fue: “Mirá la tontería esta de querer dividir. El festival es de los argentinos, no pertenece a un partido político, y de los marplatenses sobre todo”. Entonces no me parece conducente. Eso es mezquindad política, lo veo sinceramente.

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-¿Qué ve de positivo en esta etapa del festival y qué le parece que hay que mejorar?

Para mí, lo malo es que tiene que tener más visibilidad. Yo me acuerdo de que en esos años nosotros era como que descendíamos sobre la ciudad; habíamos hecho un concurso con la Cámara de Comercio de vidrieras alusivas, y se nos ocurrían mil cosas para que la ciudad sintiera que estaba pasando el festival. Para mí otro gran error fue haberle cambiado la fecha. Antes era en marzo, entonces agarrábamos el final de la temporada, era bárbaro para Mar del Plata, le extendíamos casi dos semanas la temporada y el clima estaba todo bien. Además, sos un festival categoría A y tenés que entender que hay un cronograma internacional; marzo era perfecto para nosotros, no coincidíamos con ningún otro festival. Hoy nos chocamos, hay dos o tres festivales en la misma fecha. En marzo los ojos del cine del mundo miraban a la Argentina, miraban a Mar del Plata. Tenías cerca a Berlín, era una época fuerte. Si sos el único, te miran; si tenés que dividir la mirada en tres... ¿Y qué veo positivo hoy? Veo que no se perdió, que hay que defenderlo, y que hay mucha gente yendo a las salas. Pero hay que trabajar mucho en que los mismos marplatenses militen por el festival. Que digan: “Che, loco, esto es mío”. Además, yo ando por todos los festivales del mundo, y Mar del Plata es como más casero, hay más tiempo para interactuar. Hoy día vas a Cannes o a Berlín y es un maremágnum de gente, la verdad que yo ya no quiero ir más, no lo gozo, no me gusta, no hay tiempo. En cambio, cuando vienen a visitarnos, todos dicen eso: es una ciudad muy linda, es tranqui, se puede ver cine. Tiene todo eso a favor.

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INCAA: NI ABUSOS NI MOTOSIERRA

El Festival de Mar del Plata es, además de un encuentro por el que pasa buena parte del cine del mundo, una suerte de botín de guerra que se disputan dos facciones bien diferenciadas. En ese contexto, aparece el INCAA, como el organismo que rige los destinos del cine nacional y que con la gestión Carlos Pirovano ha ido menguando progresivamente el apoyo económico al cine nacional bajo un discurso de supuesto reordenamiento de la economía del organismo. En ese sentido, Pereira es muy claro a la hora de señalar los problemas que atravesaron al organismo antes y ahora. “Mi experiencia es que yo he estado de los dos lados del mostrador, ¿y qué he visto? Que ha habido un abuso. Ha habido realmente un abuso de los recursos del INCAA, y que en ese momento para poder filmar vos te tenías que convertir en una suerte de militante. Si venías con cierta temática, recibías un crédito. Entonces, hubo un par de productores que se llevaban la parte del león; realmente ha habido abusos. Ahora, ¿qué pasa? Durante todo ese tiempo hubo gente recibiendo subsidios, se los sacás de golpe y es muy duro. Yo creo que era necesario que se haga esto para que se ordene el INCAA realmente. Pero tampoco creo en que tenés que venir con la motosierra. Ordená, cortá, ve, pero no lo podés dejar al azar.

-¿Ve que hubo un reordenamiento pero que todavía no se remotoriza el sistema?

Mira, en parte sí, porque hay muchos que no lo dicen, pero todos se han ido a trabajar a las plataformas. Es decir, están muy en contra de todo eso, pero hay como un sector que ve que trabajar para las plataformas es como perder identidad cultural nacional, es lo que uno escucha a veces. Si vos lo ves al cine como una industria, los tipos dicen “yo quiero trabajar”, así que quien ofrece trabajo, ahí van. Claro, hay otro que quiere poner énfasis en la red cultural, las historias que contás, esto y lo otro, pero cada vez queda más chiquito eso. Ese argumento es válido para gente que trabaja en la industria, pero no es válido para un cineasta del interior, porque yo tampoco puedo contar mis historias de Jujuy o el otro de Neuquén.

-¿Cómo era la vida del mundo del cine antes del kirchnerismo, que construyó todo un imaginario alrededor de financiar películas y de suponer que somos una industria?

Obviamente que durante la época del kirchnerismo hubo un impulso muy grande porque se pusieron muchos recursos en esto: el INCAA, las universidades, el Ministerio de Infraestructura... Todos empezaban a ser cineastas de golpe y todos nos creíamos que éramos cineastas y que era fácil hacer cine. Que por un lado está bueno porque hubo un gran movimiento y de ahí sale gente importante que hace cosas piolas, pero también te hace muy dependiente, estado-dependiente.

-Recuerdo una frase de Martínez Suárez que dijo que la Argentina no podía tener 200 películas por año. Como la dijo Martínez Suárez, nadie se animó a contradecirlo, pero era un exceso, porque tampoco se generaban los carriles de exhibición paralelos a las salas.

Nosotros no tenemos una industria de cine; decir que tenemos una industria no es verdad, tenemos una protoindustria. ¿Cuándo teníamos una industria de cine? En los años 40 y 50, había grandes estudios, todo. Después apareció Hollywood y dijo: “Muchachos, vayan a criar vacas, planten trigo, que nosotros hacemos las películas”. Nos desarmaron todo. Después, ¿qué lo reemplazó? Otra industria, que eran las telenovelas, las series, todo; vendíamos a toda la televisión. Hasta eso lo perdimos con los turcos, ahora con los coreanos. No supimos defender esas cosas.

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SALIR DE LA CRISIS

Más allá de los problemas internos que tiene el país, hay una crisis global relacionada con la exhibición de cine en las salas. El ritual de ir al cine parece estar extinguiéndose, aunque existen miradas optimistas respecto a un agotamiento de nuevas formas de consumo que hará redescubrir la gran pantalla, según manifestó Pereira. “El cine está en crisis en el mundo; es un fenómeno mundial. Ya la gente casi no va al cine, todo es la pantalla, esto, la pantalla vertical, cualquier estupidez. Pero también yo confío en que eso va a pasar, son modas impulsadas por el marketing tecnológico. En un momento los chicos van a empezar: ‘Ah, mirá qué lindo es ver cine en pantalla grande’, y van a empezar a volver”, dijo.

-¿Sos optimista respecto al futuro del cine a nivel global y local?

Yo lo veo, por ejemplo, con el tema del vinilo: todos estábamos locos con lo digital, y de golpe ahora han descubierto el vinilo, qué bárbaro, la sonoridad, la fidelidad. Yo creo que va a haber una vuelta. Esto es imparable, porque vos ves que son conglomerados tecnológicos que manejan gran parte del mundo, pero en un momento la gente se va a cansar y va a volver al cine.