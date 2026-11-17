Las principales plataformas de streaming renuevan sus catálogos esta semana con una propuesta que incluye series, nuevas temporadas y películas de distintos géneros. Entre los estrenos se destaca Gordon, junto con producciones como Los altruistas, Percy Jackson y los dioses del Olimpo y Madden, protagonizada por Nicolas Cage. La programación combina historias inspiradas en hechos reales, comedias, aventuras y producciones cinematográficas, con alternativas para distintos públicos y preferencias.

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SERIES

Miércoles 18

Gordon

-Netflix

-Inspirada en hechos reales, la historia reconstruye la oscura transformación de Aníbal Gordon, quien pasó de ser un delincuente común a convertirse en un implacable agente paraestatal. Ambientada en el convulso contexto de la violencia política de la década del setenta en Argentina, la trama expone su ascenso en las sombras de la represión ilegal sin abandonar nunca sus actividades criminales. Dirigida por Pablo Trapero, con Rodrigo de la Serna, Matías Recalt, Camila Peralta.

Somos así

-Disney+

-Esta comedia dramática retrata los altibajos cotidianos de un grupo de amigos de entre 30 y 40 años que intenta navegar las crisis de la adultez. Enfrentados a la inestabilidad laboral, los vínculos amorosos frustrados y la presión de cumplir con las expectativas sociales, los protagonistas descubrirán que la amistad es su único refugio frente a un futuro incierto. Con Martín Garabal, Momi Giardina, Nicolás Occhiato.

Jueves 19

Los altruistas

-Netflix

-Esta miniserie narra el ascenso meteórico y la estrepitosa caída en desgracia de Sam Bankman-Fried, el joven magnate de las criptomonedas y cofundador de FTX en 2019, junto a su tumultuosa relación sentimental con Caroline Ellison. La producción retrata su ambicioso intento por revolucionar el sistema financiero mundial, una fachada que terminó en un fraude histórico de 36.000 millones de dólares y una condena de 25 años de prisión. Con Julia Garner, Anthony Boyle, Alex Lawther

Viernes 20

Percy Jackson y los dioses del Olimpo // Temporada 3

-Disney+

-Basada en La maldición del titán, esta nueva entrega comienza cuando Annabeth Chase es capturada por las fuerzas del titán Cronos, obligando a Percy Jackson a emprender una peligrosa misión de rescate. Paralelamente, la desaparición de la diosa Artemisa mientras cazaba a un monstruo ancestral y el hallazgo de dos misteriosos semidioses, Nico y Bianca di Angelo, fuerzan a Percy a unir fuerzas con Thalia, Grover y las Cazadoras de Artemisa. Con el solsticio de invierno como plazo límite antes de que se reúna el Consejo de los Dioses, el grupo deberá enfrentar al titán Atlas mientras se revelan nuevas pistas sobre la Gran Profecía.

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ESPECIALES

Domingo 15

El cine según Philomena Cunk

-Netflix

-Con su inconfundible tono serio, preguntas desconcertantes y un humor absurdo, Philomena Cunk recorre la historia del séptimo arte en esta serie que parodia el formato documental tradicional. A través de entrevistas con expertos reales y análisis disparatados, Cunk repasa desde los orígenes de la cámara hasta las grandes superproducciones modernas, poniendo a prueba la paciencia de los historiadores del cine. Con Diane Morgan, Suzie Kennedy, Kristopher Bosch

PELÍCULAS

Miércoles 18

Cómo proteger una estrella

-Netflix

-Una implacable y profesional guardaespaldas acepta el encargo de proteger a una arrogante estrella del cine de acción durante las fiestas. Sin embargo, lo que debía ser una misión rutinaria se complica cuando comienzan a surgir chispas entre ambos, salen a la luz peligrosos secretos y una amenaza inesperada pone en riesgo sus vidas en plena víspera de Navidad. Con Leighton Meester, Jared Padalecki, Andie MacDowell.

Madden

-Prime Video

-Obligado a retirarse de los campos de juego, el legendario ex entrenador de la NFL John Madden encuentra una segunda oportunidad lejos de los estadios al asociarse con un brillante programador de Harvard. Juntos emprenderán el desafío tecnológico de diseñar el primer videojuego realista de fútbol americano, una apuesta revolucionaria que cambiaría la industria del entretenimiento y reescribiría su legado para siempre. Dirigida por David O. Russell, con Nicolas Cage, Christian Bale, Kathryn Hahn.

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Viernes 20

Hermanastras

-Netflix

-Acusada injustamente de sabotear con magia el Baile Real, la hermanastra Lilith transforma por accidente a su propia hermana en una rana. Para revertir el conjuro y limpiar su nombre, deberá unir fuerzas con Cenicienta y un peculiar trol en una aventura mágica para salvar el reino, demostrando en el camino que los supuestos villanos también merecen su final feliz. Dirigida por John Ripa y Alyce Tzue, con las voces de Amanda Seyfried, Emma Jagger, Stephanie Hsu, Ali Wong.

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