La cartelera de Mar del Plata suma esta semana cuatro estrenos encabezados por La nueva Focker, comedia dirigida por John Hamburg con las actuaciones de Robert De Niro, Ben Stiller y Ariana Grande. Además se suma el nuevo film de Disney Hechizo: bienvenidos a Hexe, el documental sobre la expedición submarina a la costa de Mar del Plata Bichos del mar y el film de aventuras de la India Ramayana: el nacimiento de una leyenda.

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La nueva Focker dirigida por John Hamburg, con Robert De Niro, Ben Stiller, Ariana Grande.

-Diez años después, los roles cambian y Greg Focker enfrenta su mayor desafío al convertirse en suegro cuando su hijo Henry anuncia su compromiso. Dispuesto a ser el patriarca comprensivo que nunca tuvo, la presión despierta sus viejas inseguridades y lo lleva a recurrir a las paranoias y tácticas de vigilancia de Jack Byrnes.

Hechizo: bienvenidos a Hexe dirigida por Jason Hand, Fawn Veerasunthorn y Josie Trinidad, con las voces de Hailee Steinfeld, Rashida Jones, Jodie Foster.

-Billie, una adolescente impulsiva y poco convencional, libera sin querer poderes mágicos ocultos y es transportada desde los suburbios hasta el reino mágico de Hexe, donde la reciben Ms. Quill y Elias Quire. A lo largo de su travesía, irá develando secretos familiares capaces de alterar para siempre el mundo de las brujas.

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Bichos del mar dirigida por Francisco Bendomir y Tatiana Lichtensztein, con Gregorio Bigatti, Nadia Cerino, Ignacio Chiesa.

-Este documental acompaña a 25 científicos a bordo del Falkor Too rumbo a un cañón submarino situado a 300 kilómetros de Mar del Plata, en jornadas divididas en turnos de doce horas con transmisión en vivo por YouTube. Lo que arranca como una campaña de alcance acotado da un giro inesperado cuando, a 1195 metros de profundidad, el avistamiento de una estrella de mar convierte la emisión en un fenómeno masivo en todo el país.

Ramayana: el nacimiento de una leyenda dirigida por Nitesh Tiwari, con Ranbir Kapoor, Yash, Sai Pallavi.

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-La historia recorre la vida de Rama, una figura consagrada por anteponer siempre el bien mayor, el deber por encima del deseo y el sacrificio personal al egoísmo. Su ejemplo perdura a través del tiempo como inspiración para resolver conflictos y promover la paz mediante la confianza en la bondad humana.

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