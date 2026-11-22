El cine del presente atraviesa no sólo una crisis de concurrencia a las salas. También hay una crisis de identidad, donde agotados los temas y las formas, sólo parece quedar el gesto como salvavidas. Hay directores que han sabido edificar cierto prestigio a partir del gesto, como Christopher Nolan, Alejandro González Iñarritu o Denis Villeneuve, quienes suelen contar lo de siempre pero con algún manierismo audiovisual que los hace ver novedosos. Eso lleva a que mucho del cine que vemos, descubierto el truco, se nos vuelva repetitivo e intrascendente. Sin embargo, cada tanto algo nos impacta positivamente y nos devuelve la ilusión en el cine como generador de historias ensambladas en el arte del buen narrar. Wildwood: el bosque salvaje, la nueva maravilla de los estudios Laika, es esa clase de epifanía.

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En un presente donde la industria del cine sólo parece apostar a la enésima secuela de alguna franquicia exitosa, Laika ha apostado hasta el momento por historias nuevas, con personajes y mundos a descubrir. Es, como decíamos, algo revolucionario en términos de producción: cine en stop-motion, cine casi artesanal, películas que demandan mucho tiempo de elaboración y que no entregan todo masticado al espectador. Wildwood es una que, además, se anima a discutir la idea de que las películas animadas son para chicos. La oscuridad que atraviesa a este cuento, la crueldad de varios de sus pasajes, son una apuesta por un público adulto abierto a la fantasía. Y no es la única apuesta que hace. La principal es la de dejarse llevar por imágenes subyugantes que invitan a sorprenderse constantemente. No es algo que pase habitualmente en el cine últimamente.

El origen de Laika es curioso. Su presidente es Travis Knight, director de varias de las películas (también del fallido -aunque querible- regreso de He-Man con Amos del Universo), quien es a su vez hijo de Phil Knight, uno de los fundadores de Nike. De hecho, la empresa era parte de la marca de indumentaria deportiva, abocada a la producción de sus spots publicitarios. Por cierto, la animación para publicidades fue una de las principales fuentes de ingreso de Laika hasta hace unos años, cuando cerraron esa división para dedicarse exclusivamente al cine.

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Como decíamos, Laika es un estudio de cine dedicado a la técnica del stop-motion, esa forma de la animación en la que los personajes alcanzan el movimiento a partir de cambios de postura imperceptibles que obran el milagro a partir de mágicos 24 fotogramas por segundo. Es una de las formas ancestrales de la animación, y Laika integra esa noble tradición que va de Jan Švankmajer a los británicos de Aardman. Es fundamentalmente algo hecho con mucho cariño, a lo que la compañía le ha sumado inevitables herramientas tecnológicas. Sin embargo, basta con ver los créditos finales de las películas para descubrir cómo trabajan escenas complejísimas sin dejar de lado lo artesanal.

Como para tener una idea del nivel de cuidado y detalle con el que Laika trabaja sus producciones, hay que decir que tras el debut en 2009 con Coraline en 17 años la empresa sólo estrenó seis largometrajes. Nada de cine chorizo hecho para llenar un espacio en la góndola: películas complejas de realizar, pero que trasladan ese aspecto a lo narrativo y temático. De hecho, la mismísima Coraline de Henry Selick (director de uno de los clásicos del género, El extraño mundo de Jack), es una clásica historia de vínculos paterno-filiales que llega -tal vez- a las mismas conclusiones que otras, pero lo hace con elementos del cine de horror y construyendo en el camino algún trauma en sus pequeños espectadores.

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El terror y lo fantástico de hecho son elementos a los que muchas veces vuelven las películas de Laika, como ParaNorman (2012) o Los Boxtrolls (2014), dos films por cierto inferiores a Coraline, pero que aun así logran una identidad muy propia. Ambas producciones, además, transitan temas habituales del cine de Tim Burton, como la soledad de los marginados y la revisión de los parámetros sociales de normalidad y anormalidad.

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Luego de estas dos películas, Laika alcanzaría otra vez la cima con la notable Kubo y la búsqueda samurái (2016), que vuelve sobre los pasos de algunos temas abordados en Coraline, pero con una estética que troca el horror por el relato de aventuras espirituales. Pero además la película es de una belleza visual que subyuga con cada imagen, recuperando también cierta estética del cine asiático de artes marciales.

Tras El eslabón perdido (2019), tal vez su film menos logrado, una apropiación del mito de Pie Grande que reflexionaba sobre el espíritu de los pioneros, pasaron siete años hasta el arribo de Wildwood. La espera valió la pena. Como dijimos, una película con una voracidad enorme por construir imágenes subyugantes, repleta de guiños cinéfilos y con una emotiva reconstrucción de ese cine fantástico de los 80’s, donde los cuentos clásicos se daban la mano con los relatos medievales en los que ingresaban las brujas, los hechiceros y las criaturas fantásticas más sorprendentes.

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De Wildwood seguramente se hable en la temporada de premios. Mientras, Laika ya se encuentra desarrollando tres largometrajes. Los esperamos con ansias y la confianza de que el cine está vivo, cuadro por cuadro.

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