Las plataformas de streaming presentarán esta semana tres estrenos destacados que se incorporarán a sus catálogos para suscriptores de todo el país, con propuestas de ciencia ficción, cine bélico y animación encabezadas por figuras internacionales. La principal novedad será Blade Runner 2099, la serie protagonizada por Michelle Yeoh que continúa el universo de la saga de ciencia ficción y que llega como uno de los lanzamientos más esperados de la temporada por su escala de producción y su elenco. La oferta de la semana se completará con la película bélica The mosquito bowl: un partido en plena guerra, protagonizada por Bill Skarsgård, y con El camino del pequeño guerrero, propuesta encabezada por Chris Pratt.

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SERIES

Miércoles 25

Blade Runner 2099

-Prime Video

-Cincuenta años después de los eventos de Blade Runner 2049, una renacida pero frágil ciudad de Los Angeles sirve de escenario para Cora, una fugitiva que asume la identidad de Blade Runner en un último intento por dejar de huir. Obligada a formar equipo con Olwen, una Replicante a pocos días de morir, ambas emprenden la cacería de un prófugo que resguarda una verdad capaz de derrumbar los cimientos de su sociedad. Con Michelle Yeoh, Hunter Schafer, Dimitri Abold.

Jueves 26

Las esposas cazadoras

-Netflix

-Buscando un nuevo comienzo, Sophie O’Neil se muda al profundo este de Texas, donde rápidamente queda cautivada por el magnetismo de Margo, una influyente y sofisticada socialité local. Lo que inicia como una fascinante amistad se transforma en una espiral de obsesión y seducción que arrastra a Sophie hacia un círculo de secretos letales y asesinatos. Con Brittany Snow, Malin Akerman, Dermot Mulroney.

PELÍCULAS

Martes 24

Rob Lowe: el marginado

-Netflix

-En este documental autobiográfico, el actor Rob Lowe repasa con franqueza décadas de fama temprana, estrepitosos contratiempos y exitosas reinvenciones profesionales. La producción ofrece una mirada íntima sobre los excesos de la industria y la resiliencia necesaria para convertirse en una de las estrellas más duraderas y vigentes de Hollywood.

Miércoles 25

The mosquito bowl: un partido en plena guerra

-Netflix

-Basada en hechos reales, esta historia sigue a cuatro estrellas del fútbol americano que, tras el ataque a Pearl Harbor, abandonan el estrellato deportivo para alistarse en el cuerpo de Marines. Mientras se preparan para la sangrienta invasión de Okinawa, disputan un legendario encuentro junto a algunos de los mejores jugadores de la historia, un juego inolvidable que para muchos significará su despedida definitiva. Dirigida por Peter Berg, con Bill Skarsgård, Nicholas Galitzine, Ray Nicholson.

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Al más mínimo toque

-HBO Max

-Nacida con epidermólisis bullosa -una devastadora enfermedad que vuelve su piel extremadamente frágil-, Emma Fogarty ha desafiado todos los pronósticos médicos a lo largo de su vida. Al celebrar sus 40 años, una meta que los especialistas creían inalcanzable, se une a su amigo de toda la vida, el actor Colin Farrell, para enfrentar juntos el emotivo desafío de completar la Maratón de Dublín. Dirigida por Rachel Fleit, con intervenciones de Colin Farrell, Emma Fogarty.

El camino del pequeño guerrero

-AppleTV

-La secundaria es una pesadilla para Marc, un joven acosado que siente ir por detrás en todo, hasta que su tío Jake, un marine condecorado, llega para pasar el verano. Para ayudarlo, Jake diseña un plan basado en su entrenamiento militar que, lejos de enseñarle a pelear, le mostrará el verdadero significado del coraje, obligando a ambos a enfrentar sus propios demonios personales. Dirigida por McG, con Chris Pratt, Jude Hill, Linda Cardellini.

Viernes 27

Quasimodo, el alma de París

-Netflix

-Ambientada en el convulso París de 1830, golpeado simultáneamente por una epidemia de cólera y el estallido revolucionario, la trama sigue a un cantero jorobado perseguido por la policía. En medio del caos social, arriesgará su propia vida para rescatar a la bailarina de la que se ha enamorado, forjando la trágica historia real que inspiraría a Victor Hugo para crear a su personaje más célebre.

-Dirigida por Jean-François Richet, con Vincent Cassel, Karim Leklou, Daphne Patakia.

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