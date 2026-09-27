A poco más de un mes de la visita de León XIV a Luján, ya está terminado uno de los elementos que utilizará durante la misa del miércoles 11 de noviembre: el sillón en el que se sentará el Papa.

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La pieza fue fabricada en Esperanza, Santa Fe, por Sillas Mehring, una empresa con más de 70 años de trayectoria, a pedido de una vecina de Luján. Para realizarla, los fabricantes recibieron una fotografía del mobiliario que suele utilizar el Vaticano como referencia.

“Es una pieza única y no hice ni plantilla, ni plano, ni nada, porque así como lo iba haciendo me iban saliendo las cosas”, explicó Enrique Mehring, uno de los dueños de la empresa, a El Civismo de Luján.

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El sillón combina guatambú y paraíso, con un acabado dorado y un tapizado especial. Tiene 60 centímetros de ancho, 55 de profundidad y 75 centímetros de altura hasta los apoyabrazos. El respaldo alcanza 1,20 metro y llega hasta 1,40 metro con la cresta tallada en Buenos Aires.

Después de la misa, el sillón tendrá un destino definido: pasará a formar parte del patrimonio histórico del Museo de la Basílica de Luján.

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La visita de León XIV a la Argentina está prevista para noviembre y tendrá a Luján como uno de sus puntos centrales, en una misa que se celebrará en la emblemática Basílica.

Fuente: Dib

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