Ya está listo el sillón que usará León XIV en Luján
Una empresa santafesina lo fabricó especialmente para la misa que el Papa celebrará el 11 de noviembre en la Basílica de Luján.
A poco más de un mes de la visita de León XIV a Luján, ya está terminado uno de los elementos que utilizará durante la misa del miércoles 11 de noviembre: el sillón en el que se sentará el Papa.
La pieza fue fabricada en Esperanza, Santa Fe, por Sillas Mehring, una empresa con más de 70 años de trayectoria, a pedido de una vecina de Luján. Para realizarla, los fabricantes recibieron una fotografía del mobiliario que suele utilizar el Vaticano como referencia.
“Es una pieza única y no hice ni plantilla, ni plano, ni nada, porque así como lo iba haciendo me iban saliendo las cosas”, explicó Enrique Mehring, uno de los dueños de la empresa, a El Civismo de Luján.
El sillón combina guatambú y paraíso, con un acabado dorado y un tapizado especial. Tiene 60 centímetros de ancho, 55 de profundidad y 75 centímetros de altura hasta los apoyabrazos. El respaldo alcanza 1,20 metro y llega hasta 1,40 metro con la cresta tallada en Buenos Aires.
Después de la misa, el sillón tendrá un destino definido: pasará a formar parte del patrimonio histórico del Museo de la Basílica de Luján.
La visita de León XIV a la Argentina está prevista para noviembre y tendrá a Luján como uno de sus puntos centrales, en una misa que se celebrará en la emblemática Basílica.
Fuente: Dib