El abogado Maximiliano De Mira, defensor particular de Horacio Norberto Asensio -entrenador de hockey detenido recientemente en Mar del Plata-, solicitó su sobreseimiento e inmediata libertad al considerar prescripta la acción penal por el transcurso del tiempo.

Ads

El planteo fue presentado ante la fiscalía a cargo de Diego Torres, y sostiene que los hechos investigados se encuadran en la figura de delito continuado, vinculados a presuntos abusos cometidos contra jugadoras menores de edad en Monte Hermoso hace más de una década.

Asensio, ex funcionario municipal de esa localidad y actual director técnico en el club Sporting de Mar del Plata, fue aprehendido en su domicilio del barrio Bosque Peralta Ramos.

Puede interesarte

Tras la oposición del Ministerio Público Fiscal, la resolución del pedido de prescripción y excarcelación quedó en manos de la jueza de Garantías Marisa Promé.

Ads

Ads