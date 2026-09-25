Pidieron el sobreseimiento y la inmediata libertad de Horacio Asensio en la causa por abuso sexual
El abogado defensor Maximiliano De Mira argumentó la prescripción de la acción penal por el paso del tiempo. La definición quedó en manos de la jueza de Garantías Marisa Promé.
El abogado Maximiliano De Mira, defensor particular de Horacio Norberto Asensio -entrenador de hockey detenido recientemente en Mar del Plata-, solicitó su sobreseimiento e inmediata libertad al considerar prescripta la acción penal por el transcurso del tiempo.
El planteo fue presentado ante la fiscalía a cargo de Diego Torres, y sostiene que los hechos investigados se encuadran en la figura de delito continuado, vinculados a presuntos abusos cometidos contra jugadoras menores de edad en Monte Hermoso hace más de una década.
Asensio, ex funcionario municipal de esa localidad y actual director técnico en el club Sporting de Mar del Plata, fue aprehendido en su domicilio del barrio Bosque Peralta Ramos.
Tras la oposición del Ministerio Público Fiscal, la resolución del pedido de prescripción y excarcelación quedó en manos de la jueza de Garantías Marisa Promé.