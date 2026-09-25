La Defensoría del Pueblo de la Nación solicitó intensificar los controles sobre fumigaciones con agroquímicos en zonas cercanas a establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires, tras una investigación de oficio por casos registrados en Marcos Paz y el partido de Luján.

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El pronunciamiento está dirigido a los ministerios bonaerenses de Ambiente, Salud y Desarrollo Agrario, así como al municipio de Luján y a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), con el objetivo de fortalecer la fiscalización en áreas linderas a escuelas.

En el barrio Santa Rosa, en Marcos Paz, se constató una fumigación realizada en 2023 dentro del perímetro de exclusión escolar sin receta agronómica ni habilitación, lo que derivó en sanciones por parte del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense.

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Por su parte, en la localidad de Carlos Keen, un informe de la Universidad Nacional de Luján detectó una elevada exposición de la población urbana y de las comunidades educativas a cultivos tratados con plaguicidas, situación que provocó incluso la suspensión de clases por olores e irritaciones.

El organismo advirtió además una respuesta insuficiente por parte de autoridades provinciales y municipales frente a estos episodios, lo que motivó la emisión de una serie de recomendaciones.

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Entre las principales medidas sugeridas, se destaca la implementación de programas de monitoreo ambiental de agua, suelo y aire, la realización de estudios epidemiológicos sobre la población infantil y trabajadores rurales, la revisión de las distancias mínimas de aplicación con criterios científicos actualizados y la promoción de prácticas agroecológicas.

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