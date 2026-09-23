Dos arquitectos de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Justicia bonaerense murieron tras un violento vuelco ocurrido en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 125, en jurisdicción de Chascomús, cuando regresaban hacia la Ciudad de Buenos Aires luego de una inspección de obra en Mar del Plata.

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El siniestro ocurrió durante la tarde del martes cuando una camioneta Ford Ranger en la que viajaban cuatro ocupantes perdió el control y terminó volcando sobre el cantero central.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Sebastián Esteban Comai, de 58 años, quien murió en el lugar, y Alejandro Jorge “Jano” Mazzoni, de 44, que fue trasladado al Hospital Municipal San Vicente de Paul, donde falleció horas después.

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En el mismo vehículo se desplazaban otros dos funcionarios, Gustavo Roberto Barreto (44) y Uriel Alejandro Sánchez (48), quienes sufrieron lesiones leves y se encuentran fuera de peligro tras recibir asistencia médica.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°10 del Departamento Judicial Dolores y de la Policía Vial de Chascomús, que trabajan para determinar las causas del accidente.

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