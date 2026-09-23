En medio de su viaje a Estados Unidos, el mandatario bonaerense expresó críticas hacia la política económica impulsada por el Gobierno de Javier Milei y cuestionó los mecanismos de promoción de inversiones vigentes en el país.

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“Los recursos naturales en Argentina están en venta al mejor postor”, sostuvo Kicillof, al tiempo que afirmó que “en ningún país del mundo hay programas de promoción de inversiones” en los términos planteados por el Gobierno nacional.

Las declaraciones se produjeron en el marco de una serie de reuniones que el gobernador mantiene en Estados Unidos con representantes del sector privado y posibles inversores interesados en proyectos productivos vinculados a la provincia de Buenos Aires.

Según trascendió, la agenda de Kicillof en Nueva York también incluye un encuentro con el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, con quien abordará temas relacionados con el desarrollo económico, la gestión urbana y las oportunidades de cooperación entre ambos distritos.

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