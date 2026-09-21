Agentes del Departamento Federal de Investigaciones realizaron un allanamiento en un predio industrial de Necochea, donde detuvieron a un hombre y secuestraron varios elementos vinculados a la venta de drogas.

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La investigación había comenzado a principios de agosto cuando personal de la División Unidad Operativa Federal de Necochea advirtió de presuntas maniobras de acopio y venta de estupefacientes en un predio industrial tomado, ubicado sobre la calle 14. A su vez se conoció tras realizarse las pesquisas, que el lugar se encontraba muy cerca de un centro de rehabilitación de adicciones.

En la investigación intervino la Unidad Fiscal n°30 de Necochea, a cargo del Dr. Carlos Larrarte. Y ya con las pruebas obtenidas, el Juzgado de Garantías Nº2 de Necochea a cargo del Dr. Nicolás Lamberti, ordenó el allanamiento a dicho lugar.

En el operativo fue detenido un hombre de 34 años, a su vez se secuestraron dosis de cocaína y un kilo de marihuana junto a tres plantas de la misma. Además, se encontraron elementos de fraccionamiento, dos balanzas de precisión, tres cuchillos, 100 dólares y 11.600 pesos.

El hombre y todos los elementos que se secuestraron en el lugar quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de drogas.

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