Axel Kicillof, insistió este lunes en la necesidad de construir una propuesta política de cara a las elecciones de 2027 que sea más amplia que el peronismo y pueda reunir a distintos sectores de la oposición al Gobierno de Javier Milei.

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Las declaraciones se producen luego del plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) realizado el sábado en Avellaneda, un encuentro que reunió a dirigentes, organizaciones sociales y sindicales y que fue interpretado como un nuevo paso en la construcción política del mandatario bonaerense con proyección nacional.



“Estamos trabajando para ganarle a Milei, pero estamos trabajando también para tener una propuesta para todos los sectores mucho más amplia que el peronismo”, sostuvo Kicillof durante una entrevista radial.



Al mismo tiempo, el gobernador evitó confirmar formalmente una candidatura presidencial para 2027. “Yo planteé mi punto de vista, me parece que falta para anunciar, formalizar candidaturas”, señaló, aunque destacó el trabajo que viene realizando el MDF para avanzar en la construcción de una alternativa política.



Kicillof sostuvo que la propuesta que pretende impulsar no debería limitarse a acuerdos entre dirigentes. En ese sentido, afirmó que no le interesa una “construcción a control remoto” y defendió una dinámica participativa para definir los lineamientos de un eventual espacio político.



En sus declaraciones, Kicillof también volvió a cuestionar la gestión de Javier Milei. El gobernador sostuvo que una eventual continuidad del actual Gobierno durante otro período tendría consecuencias negativas para el país y cuestionó especialmente su orientación económica y productiva.

Según planteó, el modelo impulsado por el Ejecutivo nacional supone una mayor primarización de la economía y una orientación hacia actividades extractivas, con menor participación de sectores vinculados al desarrollo industrial, científico y tecnológico.

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Kicillof vinculó esa mirada con las políticas implementadas en áreas como la universidad, la ciencia, la innovación y la producción, y sostuvo que la discusión electoral de 2027 debería incluir una propuesta alternativa en materia económica y social.



El plenario realizado en Avellaneda había sido presentado por el MDF como una instancia para avanzar en una construcción de alcance federal. El encuentro contó con la participación de dirigentes y representantes de distintas provincias y abordó temas como educación, salud, ciencia y universidad, trabajo y producción, seguridad, obra pública, hábitat y cultura.



Con sus últimas declaraciones, Kicillof volvió a marcar que su objetivo político pasa por ampliar el espacio opositor más allá de las estructuras tradicionales del peronismo. La definición de candidaturas, en cambio, quedó nuevamente postergada mientras continúa el debate sobre la conformación de la oferta electoral para 2027.

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