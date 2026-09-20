Axel Kicillof cerró este sábado un plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) ante más de 30 mil militantes y dirigentes en el predio de la UTN en Villa Domínico, partido de Avellaneda. Flanqueado por el intendente anfitrión, Jorge Ferraresi, y la vicegobernadora Verónica Magario, el mandatario provincial dejó claras señales de armado nacional con miras a las discusiones internas del peronismo y el armado electoral.

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Durante su discurso, Kicillof marcó postura frente al futuro de la oposición y aseguró que una alternativa "no se construye desde una oficina", al tiempo que defendió la necesidad de disputar primarias si la discusión interna así lo requiere. Asimismo, sostuvo que la exmandataria Cristina Kirchner se encuentra "injustamente detenida" y remarcó que el proyecto del movimiento debe evitar caer en “el odio ni en la nostalgia”

El encuentro contó con presencia de legisladores e intendentes del interior del país, además de la estructura territorial bonaerense. Tras el acto, Kicillof alista una agenda internacional que lo llevará a Nueva York para mantener encuentros con el alcalde Zohran Mamdani y reuniones clave con fondos tenedores de deuda de la Provincia de Buenos Aires.

Fuente: Infobae

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