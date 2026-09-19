La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) dispuso hoy una modificación del régimen de retenciones y percepciones sobre acreditaciones bancarias, en articulación con el Banco Provincia, para excluir a las cuentas especiales utilizadas por el sector inmobiliario en la administración de fondos de terceros.

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La medida alcanza a martilleros y corredores inmobiliarios que operan cuentas destinadas al manejo de dinero de clientes en operaciones de compra, venta, alquileres y servicios asociados. El objetivo es corregir distorsiones que se generaban cuando esos fondos eran alcanzados por retenciones vinculadas a Ingresos Brutos, lo que derivaba en la acumulación de saldos a favor.

Desde el organismo se indicó que la iniciativa busca facilitar el cumplimiento tributario, promover la bancarización de las operaciones y evitar la inmovilización de recursos que no constituyen ingresos propios de las inmobiliarias.

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El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que “simplificamos el cumplimiento tributario y damos respuesta a un sector con el que venimos trabajando para resolver problemas históricos. Eliminamos la generación de saldos a favor acumulados que se producían al administrar fondos de clientes en cuentas propias”.

“Así, nuestro organismo podrá aplicar la exclusión de las cuentas ofrecidas a sus clientes, favoreciendo la bancarización de las operaciones”, concluyó el funcionario.

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