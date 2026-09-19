El titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado bonaerense, Carlos Curestis, presentó un pedido de informes dirigido al gobierno de Axel Kicillof por el traspaso de trabajadores no docentes y docentes extraprogramáticos de colegios privados al Instituto de Previsión Social, dispuesto en el Presupuesto 2026.

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La iniciativa se centra en el artículo 59 de la norma, que establece el pase de entre 50.000 y 55.000 empleados desde el régimen nacional administrado por la ANSES hacia la caja previsional provincial, lo que, según el legislador, podría generar inconsistencias en el sistema.

Curestis advirtió sobre una posible vacancia regulatoria ante la ausencia de un acto normativo nacional que libere a los empleadores de continuar aportando al sistema federal. En ese sentido, sostuvo que la situación podría derivar en reclamos simultáneos por parte de ambos organismos y en una fragmentación de los aportes previsionales de los trabajadores.

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El proyecto también plantea interrogantes sobre el impacto económico de la medida, especialmente en la masa salarial del sector educativo privado y en el equilibrio financiero del IPS a mediano y largo plazo.

Asimismo, se solicita al Poder Ejecutivo que informe si se realizaron consultas con entidades representativas del sector, como la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina, y si existen estudios técnicos que evalúen las consecuencias del traspaso.

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La iniciativa contó con el respaldo de sectores de la Unión Cívica Radical, y se inscribe en el debate abierto sobre la sostenibilidad del sistema previsional bonaerense.

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