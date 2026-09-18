El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Bahía Blanca, a cargo del juez Agustín López Coppola, dictó una medida cautelar que ordena la suspensión inmediata de los aumentos en las tarifas de energía eléctrica aplicados desde el 1 de agosto en la provincia de Buenos Aires.

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La decisión judicial responde a una presentación del defensor del pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, y alcanza a las distribuidoras EDEA, EDELAP, EDES y EDEN, que deberán retrotraer sus cuadros tarifarios al esquema vigente previo a la actualización.

El fallo también deja sin efecto la Resolución 585/2026 del Gobierno provincial, al considerar que las subas se implementaron sin instancias de participación ciudadana actualizadas, utilizando audiencias públicas realizadas hace una década.

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En su resolución, el magistrado cuestionó la validez del procedimiento administrativo y señaló que se vulnera el derecho de los usuarios a la información y participación, conforme a criterios establecidos por la Corte Suprema.

Además, se dispuso que las empresas deberán refacturar los consumos aplicando el cuadro anterior e imputar como saldo a favor los montos cobrados en exceso a los usuarios.

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