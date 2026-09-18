Un joven de 19 años que era buscado por su presunta participación en el intento de robo a la casa de Daniel Scioli fue detenido en las últimas horas en La Plata.

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El sospechoso fue localizado en una vivienda ubicada en calle 30, entre 86 y 87, mientras efectivos de la Policía Bonaerense investigaban a una presunta banda dedicada al robo de motocicletas.

Durante el procedimiento también fue detenido un joven de 18 años. Además, los agentes secuestraron tres motos denunciadas como robadas, dos armas de fuego y 62 municiones de distintos calibres.

Al verificar los antecedentes del detenido de 19 años, los investigadores constataron que tenía una orden de captura por el intento de robo a la vivienda de Scioli en Villa La Ñata, partido de Tigre.

El hecho ocurrió en julio, cuando un grupo de delincuentes armados y con máscaras ingresó durante la madrugada al predio. Los custodios detectaron los movimientos y los sospechosos escaparon sin lograr ingresar a la vivienda principal.

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El joven quedó a disposición de la Justicia y será indagado por el fiscal Cosme Iribarren. Con esta nueva detención, todavía queda un sospechoso prófugo en la causa.

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