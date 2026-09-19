El intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, y el titular de la Dirección Provincial de Educación Física, Leonardo Troncoso, encabezaron ayer el acto de apertura del 7° Congreso de Educación Física y Deporte.

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El encuentro es impulsado de manera conjunta por el municipio y la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires, y reúne a cerca de mil docentes, profesores y estudiantes vinculados al ámbito educativo y deportivo.

Durante la actividad, las autoridades destacaron la importancia del uso de la infraestructura local para consolidar a Mar Chiquita como un polo regional de formación y capacitación docente.

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El congreso se desarrolla en dos jornadas de trabajo e intercambio que culminan hoy, con el objetivo de promover la actualización pedagógica y debatir los desafíos actuales de la enseñanza de la educación física en los distintos niveles del sistema educativo.

Asimismo, se remarcó el rol de la actividad física como herramienta fundamental para el desarrollo integral de niños y jóvenes.

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