Julio cerró con 63 personas fallecidas en siniestros viales registrados en la provincia de Buenos Aires, lo que representa un promedio de aproximadamente dos muertes por día. Los datos surgen de un informe elaborado por el Observatorio de Datos Estratégicos (ODE).

Ads

Las víctimas se registraron en 51 hechos ocurridos en 35 municipios bonaerenses. El balance mostró además un incremento respecto del mes anterior: en junio habían muerto 49 personas, por lo que la cantidad de víctimas fatales aumentó un 28%. Entre ambos meses se acumularon 112 fallecimientos.

Las rutas fueron escenario de la mayoría de las muertes contabilizadas durante julio. En corredores nacionales fallecieron 22 personas en 18 siniestros y otras 17 perdieron la vida en nueve hechos registrados sobre rutas provinciales.

En total, 39 de las 63 víctimas murieron en rutas, lo que representa el 61,9% de los casos. Las otras 24 muertes ocurrieron en calles, avenidas, barrios, pasos a nivel y otros sectores ubicados dentro de localidades.

El relevamiento también mostró una fuerte presencia de automóviles entre los vehículos involucrados: 43 de las víctimas viajaban en autos. Además, se contabilizaron 14 fallecidos vinculados a motos, cuatro peatones y dos ciclistas.

Ads

Del total de personas que perdieron la vida, 43 eran varones y 20 mujeres, equivalentes al 68,2% y 31,8%, respectivamente. Las edades oscilaron entre los 10 y los 85 años, con un promedio de 39,8 años.

La Plata fue el municipio con más víctimas durante el período, con diez fallecidos. Le siguió Luján con siete, todos producto de un mismo siniestro, mientras que Bahía Blanca, San Andrés de Giles y Tres Arroyos tuvieron tres muertes cada uno.

Berisso, Coronel Suárez, General Alvarado, Las Flores, Lobos, Pehuajó y Tigre registraron dos víctimas por distrito.

Ads

En tanto, General Pueyrredon contabilizó una víctima fatal. La misma cantidad se registró en Almirante Brown, Ayacucho, Cañuelas, Chacabuco, Coronel Dorrego, Escobar, Ezeiza, General Rodríguez, La Matanza, Lincoln, Lomas de Zamora, Maipú, Necochea, Pilar, Ramallo, Rivadavia, Rojas, San Cayetano, San Isidro, San Nicolás, San Pedro y 25 de Mayo.

Al analizar los días de la semana, los viernes concentraron la mayor cantidad de fallecimientos, con 17. Los domingos y jueves tuvieron diez víctimas cada uno; los miércoles, nueve; los martes y sábados, siete cada uno; y los lunes registraron tres.

La fecha con el balance más grave fue el 31 de julio, cuando ocho personas murieron en apenas dos siniestros. Siete de esas víctimas correspondieron a un único hecho ocurrido en Luján.

Frente a las cifras, el presidente del Observatorio de Datos Estratégicos, Pedro Perrotta, remarcó la necesidad de combinar controles viales con medidas permanentes de prevención, educación e infraestructura segura, adaptadas a las características de cada territorio.

Puede interesarte