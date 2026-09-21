Balcarce: el autódromo Juan Manuel Fangio se prepara para volver a recibir carreras
El histórico circuito de la sierra La Barrosa volverá a tener una competencia nacional después de casi 15 años. A pocos días de la reapertura, un nuevo mural de Juan Manuel Fangio ocupa la calle de boxes.
El fin de semana del 26 y 27 de septiembre, el autódromo Juan Manuel Fangio recibirá al TC Pick Up. Será la primera competencia nacional en el circuito después de casi quince años.
La vuelta ya tiene una imagen propia. En la calle de boxes, Juan Manuel Fangio aparece otra vez en una pared.
El mural fue realizado por Nicolás Lahitte, artista balcarceño formado en la Universidad Nacional de La Plata. Es el cuarto retrato que dedica al máximo ídolo del automovilismo local.
Fangio, otra vez en una pared
La obra muestra al piloto en sus años de gloria. Lleva el casco de época y las antiparras levantadas sobre la frente.
Lahitte trabajó en blanco, negro y grises. El resultado busca parecerse a una fotografía de mediados del siglo XX.
No es el primer Fangio del artista.
En 2019 pintó un retrato de gran escala en la avenida Gonzales Chaves. En 2025 hizo otro en avenida San Martín y 107. A comienzos de este año sumó uno en el Museo Fangio.
También pintó a Lionel Messi. Fue antes del Mundial de 2018, como parte del programa de Arte Urbano de la Dirección de Juventud.
El regreso del autódromo
La reapertura del Juan Manuel Fangio tiene una historia larga detrás.
La última carrera nacional se disputó el 13 de noviembre de 2011. Fue la decimoquinta fecha del Turismo Carretera. Aquel fin de semana murió Guido Falaschi, piloto de Ford, de 22 años.
Después de esa competencia, el autódromo fue clausurado y quedó fuera de las categorías nacionales por problemas vinculados con las medidas de seguridad.
Ahora, casi quince años después, los motores volverán a La Barrosa.
Y Fangio ya está esperando en los boxes.
Fuente: Dib