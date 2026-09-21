La siniestralidad vial volvió a mostrar cifras preocupantes en la provincia de Buenos Aires. Durante julio, 63 personas murieron como consecuencia de 51 siniestros viales registrados en 35 municipios bonaerenses, de acuerdo con un relevamiento elaborado por el Observatorio de Datos Estratégicos (ODE).

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El dato representa un incremento del 28% respecto de junio, cuando se habían contabilizado 49 víctimas fatales. De esta manera, entre ambos meses se registraron 112 muertes vinculadas con siniestros viales en rutas y calles de la provincia. La estadística implica que durante julio se produjeron, en promedio, dos muertes por día por hechos de tránsito en territorio bonaerense.



Uno de los datos más relevantes del informe es la concentración de víctimas en rutas nacionales y provinciales. Durante julio, las rutas nacionales registraron 22 fallecidos en 18 siniestros, lo que representó el 34,9% del total de víctimas. En las rutas provinciales murieron 17 personas en nueve siniestros, equivalentes al 26,9% del total.



En conjunto, las rutas nacionales y provinciales concentraron 39 de las 63 víctimas fatales, es decir, el 61,9% de las muertes registradas durante el mes.

El resto de los fallecimientos se produjo en calles y avenidas de distintos municipios bonaerenses.



El relevamiento también mostró diferencias significativas entre los municipios.

La Plata fue el distrito con mayor cantidad de víctimas fatales, con diez fallecidos durante julio. Le siguió Luján, con siete víctimas, todas correspondientes a un mismo siniestro.

En tanto, Bahía Blanca, San Andrés de Giles y Tres Arroyos registraron tres muertes cada uno. Otros municipios contabilizaron dos víctimas fatales: Berisso, Coronel Suárez, General Alvarado, Las Flores, Lobos, Pehuajó y Tigre.



Por su parte, entre los distritos que registraron una víctima aparece General Pueyrredon, además de Almirante Brown, Ayacucho, Cañuelas, Chacabuco, Coronel Dorrego, Escobar, Ezeiza, General Rodríguez, La Matanza, Lincoln, Lomas de Zamora, Maipú, Necochea, Pilar, Ramallo, Rivadavia, Rojas, San Cayetano, San Isidro, San Pedro y 25 de Mayo.

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El escenario vuelve a poner en discusión la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, controles, infraestructura y seguridad vial, especialmente en los corredores de mayor circulación y en aquellos puntos donde los siniestros se repiten.

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