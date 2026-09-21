Una fuerte sudestada afectó este lunes a Monte Hermoso, donde el mar avanzó sobre la playa e ingresó en sectores de la costanera, provocando anegamientos y complicaciones en distintos puntos de la ciudad.

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En algunas zonas, el agua llegó a superar la costanera y avanzó varios metros sobre las calles, por lo que las autoridades recomendaron evitar desplazamientos y permanecer en los hogares salvo situaciones de necesidad.

Ante las condiciones meteorológicas, el Municipio dispuso la suspensión de actividades educativas, deportivas y culturales. También fueron interrumpidas las clases presenciales durante los turnos tarde y noche en todos los niveles y modalidades.

La inestabilidad también alcanzó a otras localidades costeras del sudoeste bonaerense, donde se adoptaron medidas preventivas ante la posibilidad de nuevos anegamientos y fuertes ráfagas.

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